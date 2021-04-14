Нотариус Ирина Прокопьева - о том, как обеспечиваются доказательства в Интернете

Нотариус Ирина Прокопьева. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Многие до сих пор воспринимают интернет, как место беспредельной свободы, где можно не отвечать за свои слова. На самом же деле клевета или заведомо ложные сведения, размещенные в Сети, а также в сообщениях электронной почты, различных мессенджерах, социальных сетях и СМС-сообщениях, вполне могут стать предметом для обращения в суд – так же, как и кража доменов или незаконное использование товарных знаков. А доказательствами пострадавших от этих действий обеспечит… нотариус, к которому можно смело идти за фиксацией фактов во всех вышеперечисленных случаях. Об этом рассказывает нотариус Усть-Удинского нотариального округа Иркутской области Ирина Прокопьева.

– Нотариусы начали обеспечивать доказательства для судебных процессов еще с 30-го года прошлого столетия: в основном они допрашивали свидетелей и осматривали вещественные доказательства, – рассказывает наша собеседница. – В 1990-х годах такое нотариальное действие было незаслуженно забыто. Но с развитием информационных технологий обеспечение доказательств нотариусами обрело новую жизнь и становится все более востребованным: из 10 нотариальных действий по обеспечению доказательств 9 совершаются нотариусами в отношении доказательств, размещенных в интернете.

Действительно, в соответствии со ст. 102 Основ законодательства о нотариате, нотариус по просьбе заинтересованных лиц обеспечивает доказательства, необходимые в случае рассмотрения дела в суде или административном органе, если имеются основания полагать, что изучить представленные доказательства впоследствии станет невозможным или затруднительным.

На практике нотариальное обеспечение доказательств путем осмотра информации в интернете, а также в различных средствах связи и передачи данных (электронная почта, мобильный телефон и т.д.), как правило, требуется проводить незамедлительно – по горячим следам, пока обидчики не успели их удалить или отредактировать.

– По просьбе обратившегося к нему гражданина нотариус осматривает официальные и частные документы, общедоступную информацию, размещенную в интернете, а также сообщения в мессенджерах (WhatsApp, Viber) и социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники», «Твиттер», «Фейсбук»), – объясняет Ирина Прокопьева. – Иногда клиенты просят подтвердить угрозы, оскорбления или факт передачи денег другому человеку. Нотариус поможет оформить протокол осмотра, например чата в мессенджере, и человек отправится в суд, имея на руках веские доказательства.

Для того чтобы нотариус приступил к работе, нужно предъявить ему свой паспорт, а если за помощью обращается представитель юридического лица, его попросят показать документы, подтверждающие полномочия. После этого нотариус подготовит письменное заявление, которое потребуется подписать обратившемуся к нему человеку.

В данном заявлении следует описать ситуацию и рассказать, какое доказательство необходимо обеспечить, то есть что именно нужно осмотреть и зафиксировать, где это находится, каким образом нужно произвести осмотр, а при необходимости указать авторизационные данные (логин/пароль).

Например, нужно зафиксировать наличие информации, порочащей честь компании, на странице пользователя в соцсети. Для этого следует указать ее веб-адрес, написать имя аккаунта, дату и время поста, который вас интересует. В заявлении обязательно нужно отметить, подано уже в суд исковое заявление или еще нет.

– По общему правилу, после принятия нотариусом заявления об обеспечении доказательств, он обязан известить все заинтересованные в этом деле стороны о том, где и когда будет производиться обеспечение доказательств. Без оповещения одной из сторон и прочих заинтересованных лиц данная процедура проводится лишь в случаях, не терпящих отлагательства, или если нельзя определить, кто в последствии будет участвовать в рассмотрении дела в суде. И практически всегда осмотр информации, находящейся на просторах интернета, производится без извещения заинтересованных лиц – так как в случае их уведомления существует вероятность утраты информации, ее уничтожения или искажения. Поэтому можно с полной определенностью утверждать, что все случаи, связанные с обеспечением доказательств в Сети, являются не терпящими отлагательства, – рассказывает нотариус.

Процессуальным документом, которым оформляется осмотр письменных и вещественных доказательств, является протокол. Используемая нотариусом при составлении протокола терминология должна быть общедоступной, а все, что имеет отношение к предмету доказывания, должно быть описано полностью и с фиксацией мельчайших деталей.

Допустим, нам нужно задокументировать информацию, которая находится в открытом доступе в интернете. Текст протокола в данном случае будет выглядеть следующим образом: «Открываем браузер. В поисковой строке вводим запрос «социальная сеть «ВКонтакте» (Facebook или другие). Кликаем на первую среди появившихся результатов ссылку…». В подтверждение всех этих действий производится скриншот, после эти картинки распечатываются и прилагаются к протоколу.

Если же клиент хочет зарегистрировать оскорбление, полученное в мессенджере, он должен передать в руки нотариуса гаджет и показать, что именно следует зафиксировать. Нотариус отразит в протоколе модель телефона или планшета и все его характеристики, в присутствии заявителя откроет чат с обидчиком и сделает скриншоты нужного места в переписке.

На снимках экрана в таком случае нижнее сообщение с первой картинки должно дублироваться вверху следующей. При этом нотариус обязан будет перепечатать в содержательно-описательную часть протокола все осмотренные им сообщения с сохранением их оригинальной орфографии и пунктуации.

Обстоятельства, задокументированные нотариусом, не требуют дополнительного доказывания. И более того, по некоторым категориям дел это зачастую вообще

единственный источник доказательственной информации для стороны, права которой нарушены.

– Электронно-цифровая эпоха, в которой мы с вами сейчас живем, требует переосмысления многих устоявшихся понятий и процедур. Под напором новых технологий вынуждена меняться и консервативная судебная система, – резюмирует Ирина Прокопьева.

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