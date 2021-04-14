Летняя жара придет на днях в Иркутск Фото: Михаил ПАТЛИС

До начала купального сезона еще далеко, но дачный открывать жителям Иркутска можно уже в эти выходные. Снег и грязь на участках вы, скорее всего уже не увидите. Ведь к нам вновь идет мощное весеннее потепление. Впрочем, уже сейчас температура в городе на 1-3 градуса выше нормы.

- Правда, нужно потерпеть один день, так как на 15 апреля прогноз в городе нерадужный, - рассказывает «КП»-«Иркутск» заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. – Ждем осадки и порывы ветра до 14- 15 м/с. А на термомтере всего +6 градусов. Зато в пятницу к нам зайдет теплый фронт с Урала и Западной Сибири. В последний рабочий день недели воздух прогреется до +13, +15, также выглянет солнце.

Но еще сильнее солнце в Иркутске припечет в субботу, 17 апреля. Этот день, по крайней мере, на данный момент, вообще станет пока самым теплым за месяц. Ведь при температуре +17, +20 градусов, которые обещают синоптики, на улицу уже можно смело выходить без весенних курток и ветровок. Но и такое сильное на первый взгляд потепление, далеко не рекорд для нашего региона. Например, ровно 50 лет назад - 17 апреля 1971 года в Иркутске распогодилось до +25. Ну а в конце апреля 2020-го Гидрометцентр фиксировал и вовсе температуру до +29.

Увы, но второй выходной день на этой неделе будет не такой теплый.

- Утром в воскресенье, 18 апреля ждем дождь и ветер, - продолжает Юлия Янькова. – Правда, во второй половине дня и ближе к вечеру вновь распогодится до +9.

По словам синоптиков, на следующей рабочей неделе вновь похолодает. Погода испортится примерно со среды, 21-го числа.

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