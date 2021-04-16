Расписание дачных автобусов в Иркутске 2021: какие маршруты запустят с 17 апреля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Наконец-то весна. Теплеет с каждым днем, и дачникам не терпится взять в руки лопаты и тяпки - сезон работы на огородах начинается! А как добраться до садоводств? Хорошо, если машина есть, а для остальных с 17 апреля запускаются автобусы. Правда, пока только по 14 маршрутам. Расписание дачных автобусов в Иркутске 2021 уже известно.

- Автобусы начали ходить в садоводства Патроны, Строитель, Политехник, Пилот, Южное, Таежник, Коммунальник, Светофор, Изумруд, Светофор, Октябрьское, Дорожный строитель, Лебединка и Дорожник, - рассказали в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. - Из новшеств - в этом году объединили маршруты №142 и №143 в Лебединку.

Расписание дачных автобусов в Иркутске 2021 выглядит так: пока дачные автобусы ездят только по выходным, по четыре рейса каждый день - два в садоводства и два обратно. Но на таких популярных маршрутах, как "поселок Энергетиков - Изумруд" и "Троллейбусное депо - Дорожный строитель", рейсов будет в два раза больше.

Обычно садоводческие поездки становятся ежедневными с 1 мая. Остальные автобусы, скорее всего, запустят с этой же даты.

- Это зависит от дорожных условий, - пояснили в министерстве. - К слову, цены на проезд в этом году не повышались.

Для вас - расписание дачных автобусов в Иркутске 2021.

Фото: Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

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