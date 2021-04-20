Бизнесмена из Иркутской области похитили, вымогая у него 15 миллионов рублей

Момент задержания вымогателей. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Миллионерами не станут, а вот серьезный тюремный срок заработать себе могут. В Иркутске в суд передано уголовное дело, по которому проходят четверо жителей Усолья-Сибирского. Они решили «заработать» легких денег и начали вымогать огромные суммы у местного предпринимателя. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России и прокуратуры Иркутской области.

- В сентябре 2017 года преступная четверка под предлогом оказания услуги по разрешению гражданско-правового спора получила от бизнесмена 35 миллионов рублей, - сообщили в ведомствах. – В 2019 году они уже начали угрожать предпринимателю и требовать у него еще 15 миллионов рублей.

Так и не получив второй «транш», сообщники перешли от угроз к действиям. 5 февраля 2020 года они встретили бизнесмена у одного из бизнес-центров в Иркутске, и угрожая ему травматическим пистолетом, посадили к себе в машину. В салоне они забрали у него 50 тысяч рублей, которые были у мужчины с собой, а затем начали возить его по городу и требовать те самые 15 миллионов. Автомобиль бойцы СОБРа Росгвардии и полицейские блокировали на улице Ленина. Всю четверку задержали. Позже, при обыске в доме у одного из вымогателей нашли боеприпасы.

- Позже выяснилось, что с мая по сентябрь 2019 года двое из задержанных требовали у другого бизнесмена из Усолья 20 миллионов рублей, - отметили следователи.

Против криминального квартета возбуждено сразу несколько уголовных дел. Вскоре они услышат приговор суда.

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