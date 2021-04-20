«Единая Россия»: треть всех участников праймериз – волонтеры

Фото: «Единая Россия»

Они выразили желание участвовать, чтобы защищать интересы людей и помогать им.

Ранее Владимир Путин заявил, что именно волонтеры могут предлагать разные подходы в решении политических задач, которые стоят перед регионом или страной, передает nashgorod.ru.

«До этого момента волонтеры действовали как общественники, помогали людям. В политике они будут заниматься политическим представительством», – говорит глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин. По его словам, в новой ипостаси волонтеры должны будут научиться по-другому коммуницировать.

Порядка трети участников – это люди младше 35 лет. Как отметил один из их представителей, омский экоактивист Алексей Цвелой, молодежная политика в России также нуждается в изменениях.

«Каждый депутат должен быть немного общественником. И если общественники станут депутатами, то от этого люди только выиграют», - отмечает руководитель «Молодежки ОНФ», участник голосования Игорь Кастюкевич.

Кандидаты уверены, что новые люди во власти смогут донести до Москвы позицию регионов.

Лидер Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина заявила, что в организации лично сталкиваются с проблемами сел и деревень. Она заявила, что хочет отстаивать интересы сельской молодежи, поэтому пошла на предварительное голосование.

Среди задач участники также видят необходимость в распространении на всю страну лучших социальных практик и экономических проектов.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский отметил, что кандидат должен дать конкретный ответ на вопрос о том, как опыт волонтера повлияет на его эффективность как политика.

Как сообщает сайт ER.ru, праймериз начнутся 24 мая и продлятся до 30 мая на сайте pg.er.ru.

«Волонтеры Победы несколько лет проводят мероприятия и акции совместно с «Единой Россией». Это и памятная акция «Свеча памяти», и работа мобильных бригад, и мемориальные акции ко Дню Победы. Вот уже три года мы вместе организуем «Диктант Победы». Совместная благотворительная и патриотическая деятельность с партией и моя работа в молодежном парламенте утвердили мое желание продолжать политическую карьеру при поддержке «Единой России».

Я планирую избираться по партийному списку, чтобы в своем родном Ангарском городском округе реализовать большое количество инициатив и проектов жителей, направленных на улучшение инфраструктуры социальной сферы, здравоохранения и культуры. Как кандидат от партии планирую продолжать добрую традицию помощи ветеранам, труженикам тыла и всем тем, кто в ней нуждается», - прокомментировал Иван Комельков, руководитель регионального штаба «Волонтеры Победы», член молодежного парламента при Законодательном собрании Иркутской области.