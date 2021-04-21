В Улан-Удэ яму на дороге залатали ковром. Фото: группа anonim__03.

Огромная яма на асфальте, образовавшаяся на одной из центральных улиц Улан-Удэ, настолько надоела автомобилистам, что они решили привлечь к ней внимание необычным способом. Чтобы проезжать глубокую пробоину было хотя бы немного мягче, один из горожан не пожалел принести из дома ковер. Им он и «залатал» дыру, выйдя на проезжую часть в самый час пик. Очевидцы сняли не совсем обычные «дорожные работы» на видео и выложили в популярный паблик anonim__03.

- Аладдин и волшебный ковер, - шуточно назвали ролик.

Подписчикам группы акция понравилась. Одни начали давать советы, как правильно нужно было уложить ковер в яму.

- Надо было рулоном скрутить и так положить, - пишут горожане в комментариях. – так было бы намного мягче.

Другие предложили постелить «волшебный ковер» в ямы на других дорогах Улан-Удэ. И даже предложили для этого подготовить материал.

- У меня много старых ковров дома, - пишет еще один пользователь соцсетей. – Могу поделиться для благого дела.

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