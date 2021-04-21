Вернувшимися из-за границы в Иркутск тест на коронавирус придется сдавать дважды Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Правила для туристов, возвращающихся в Россию из-за границы, снова ужесточаются. Тяжелые времена диктуют свои условия: выявлять зараженных COVID-19 нужно сразу, чтобы снизить количество их контактов. А так как коронавирус, как и большинство болезней, имею инкубационный период, в Роспотребнадзоре страны приняли решение ввести двойные ПЦП-тесты. Что это значит, рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.

- С 1 мая все прибывающие из-за границы должны сдавать тесты на коронавирус два раза – первый раз по прилету, второй раз в срок до 5 дней после прибытия, - пояснили КП-Иркутск в Роспотребнадзоре Иркутской области. – Но между первым и вторым ПЦР-тестом должно пройти не менее суток. Стоит отметить, что для туристов, прилетающих из Турции и Танзании, такие правила начинают действовать уже сейчас.

Оба результата ПЦР-тестов нужно сразу после получения вносить на сайте «Госуслуги» через форму «Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации».

- Проблем со сдачей анализов не будет, - уверяют специалисты. – Если вы прилетаете в Иркутск транзитом через какие-то города, то оба теста сдаете в Иркутске. Если во время возвращения домой у вас будут остановки в каких-то городах на несколько дней, то сдать анализ нужно в том городе. Результаты приходят в электронном виде, поэтому они будут у вас, даже если вы уже вылетите. В аэропортах некоторых населенных пунктов также берут ПЦР-тесты.

Кстати, согласно внесенным изменениям, сотрудникам территориальных органов Роспотребнадзора разрешено проводить в аэропортах выборочное тестирование на COVID-19 иностранных граждан.

- Если результат оказался положительным, то вы уходите на самоизоляцию, звоните в поликлинику, - говорят в Роспотребнадзоре Приангарья. – После внесения данных на сайте «Госуслуги» эти сведения, конечно, поступят в поликлинику, но для того, чтобы ускорить процесс необходимо позвонить самим. Ждете врача, он приходит, назначает лечение. Дальше мы уже будем действовать по установленной программе - выявлять список контактных лиц и т.д.

Напомним, что тех туристов, кто не выполнит данные требования, ждет штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Кроме того, сдать ПЦР-тест возвращающийся в Россию должен еще и до вылета – не ранее, чем за три дня.

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