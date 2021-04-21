Компания «Полюс Вернинское» установила рекорд по извлечению золота

Фото: Борис СЛЕПНЕВ

Золотодобывающая компания «Полюс Вернинское», разрабатывающая месторождение драгметалла в Бодайбинском районе Иркутской области, добилась рекордного показателя извлечения золота из руды - 90,1%. Это лучший результат среди действующих золотодобывающих предприятий России. О том, какая работа предшествовала такому достижению и как в целом развивается предприятие, мы поговорили с Игорем Цукуровым, управляющим директором «Полюс Вернинское».

Игорь Цукуров, управляющий директор «Полюс Вернинское». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Игорь Игоревич, как удалось прийти к такому результату?

- Этому успеху предшествовала кропотливая пятилетняя работа. Специалисты Вернинского нашли множество оригинальных решений, которые позволили достичь столь высоких показателей в условиях непрерывного роста производительности.

На протяжении последних лет мы плотно работали над совершенствованием технологической схемы. Результатом поиска этих решений стали десятки как крупных, так и небольших улучшений, и в итоге мы смогли достичь желаемой цели по извлечению золота из руды - свыше 90%.

Совокупность реализованных мероприятий по совершенствованию автоматизации фабрики, установке дополнительного оборудования, оптимизации действующей технологии и стабилизации работы технологических процессов позволила вывести наше предприятие на новую ступень развития.

- Также на Вернинском увеличили производительность золотоизвлекательной фабрики до 3,5 млн тонн руды в год, хотя проектная мощность составляет только 2,2 млн тонн. Что именно было сделано для достижения цели?

- Для достижения столь высокого уровня производительности были серьезно модернизированы участки на фабрике, дробильно-сортировочном комплексе и на станциях водоснабжения, установлено новое оборудование, введены в работу новые цеха и отделения. Решающая стадия реализации этого проекта совпала с пандемией COVID-19. Тем не менее даже в таких непростых условиях нам удалось вывести фабрику на проектные мощности на несколько месяцев раньше намеченного срока. Это заслуга всего нашего коллектива.

Отмечу, что реализация проекта по увеличению мощности ЗИФ до 3,5 млн руды в год позволит получать дополнительную тонну золота ежегодно.

Фото: Борис СЛЕПНЕВ

- «Полюс» опубликовал финансовые итоги за 2020 год. Денежные затраты на производство золота на Вернинском ГОКе оказались на 10% меньше уровня 2019 года - $327 на унцию.

- На затраты повлияло увеличение средней часовой производительности Вернинской золотоизвлекательной фабрики с 375 тонн в 2019 году до 403 тонн в 2020-м.

В свою очередь, капитальные затраты «Полюс Вернинское» в 2020 году увеличились на 33% с уровня 2019 года и составили $76 млн, что обусловлено началом активного этапа увеличения производительности Вернинской ЗИФ до 3,5 млн тонн руды в год.

«Полюс Вернинское» - крупнейшее золотодобывающее предприятие региона. Фото: Борис СЛЕПНЕВ

- Производственные результаты компании за 2020 год тоже впечатляют.

- Да, в 2020 году «Полюс Вернинское» увеличило производство золота до 8,5 тонны. Всего было произведено 8547 кг золота доре. По сравнению с 2019-м рост составил 8%. На 27% возросла добыча руды - более 5,6 млн тонн. Переработка руды составила практически 3,3 млн тонн - рост 8% по сравнению с 2019 годом. Коэффициент извлечения металла достиг показателя 89,6%.

- В конце прошлого года были подведены итоги 2019-го, и «Полюс Вернинское» стало лучшим металлургическим предприятием Иркутской области.

- Наша золотодобывающая компания заняла первое место в рейтинге хозяйствующих субъектов в номинации «Металлургический комплекс». Почетное звание на конкурсной основе ежегодно присваивается правительством Иркутской области.

В дипломе I степени отмечается, что компания внесла значительный вклад в социально-экономическое развитие региона по итогам 2019 года. «Полюс Вернинское» много лет занимает лидирующие места в престижном конкурсе, в котором участвуют крупнейшие предприятия России, работающие на территории региона.

Компания вносит значительный вклад в социально- экономическое развитие региона. Фото: Борис СЛЕПНЕВ

Мы рады получить такое признание со стороны правительства и губернатора Иркутской области.

«Полюс Вернинское» является крупнейшим золотодобывающим предприятием Иркутской области. Специалисты компании постоянно улучшают процессы обогащения руды, увеличивают извлечение драгметалла. На предприятии непрерывно внедряются передовые системы автоматизации процессов.

Сегодня на Вернинском работают последняя версия автоматизированной системы управления горнотехническим комплексом Wenco, программа обмена горно-геологическими данными Mine Vision, единственная в регионе глобальная программа синхронизации работы горнотранспортного комплекса и золотоизвлекательной фабрики Mine-to-mill.

Ежегодно наше предприятие увеличивает объемы добычи. В этом году мы досрочно выполнили годовой план, помогли районной больнице Бодайбо. Все это благодаря огромной работе всего коллектива компании, который повышает производительность и обеспечивает безопасность труда.

Гордость предприятия - люди. Фото: Борис СЛЕПНЕВ

СКАЗАНО!

Павел Грачев, генеральный директор ПАО «Полюс»:

- В 2020 году «Полюс» продемонстрировал сильные результаты, несмотря на сложную ситуацию на фоне пандемии COVID-19. Показатели выручки, EBITDA и свободного денежного потока достигли исторически рекордных уровней, показав двузначный рост по сравнению с предыдущим годом.

Компания продолжает реализацию проектов развития на всех действующих активах, а также дальнейшие инжиниринговые изыскания на Сухом Логе.