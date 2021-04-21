Благотворительному фонду имени Юрия Тена - 25 лет

Фото предоставлено Благотворительным фондом имени Юрия Тена

Чтобы в каждой семье сохранить память о ветеранах Великой Отечественной войны и тружениках тыла, Фонд в к 70-летию и 75-летию Победы реализовал региональные конкурсы сочинений «По праву памяти» и «Помнит мир спасенный». Школьники со всего Приангарья писали рассказы о своих прадедах-героях. Оба проекта получились масштабными. На первый было прислано 1069 сочинений, а также издана превосходная книга, на второй - 926 сочинений, из них 75 лучших были опубликованы в сборнике, который теперь можно почитать во всех районных библиотеках области.

- Я всегда думала, что много знаю о Великой Отечественной войне - из уроков истории и фильмов. Но когда начала работать над сочинением, поняла, что это не так. Оказалось, я мало знала о том, что происходило в годы войны в тылу. Рабочие сутками производили на заводах оружие, технику для военных, а врачи, не жалея себя, спасали бойцов. Это тоже подвиг! Мой прадед прошел всю войну и умер от ран - это обязывает с уважением относиться ко всем тем, кто ценой своей жизни отвоевал наше мирное небо, наше будущее, - поделилась участница проекта «Помнит мир спасенный», ученица 8 «Б» класса школы № 2 города Иркутска Василина Бордовская.

К 70-летию Победы Благотворительный фонд совместно с Союзом художников России дал старт конкурсу среди художественных школ Иркутской области «Открытка ветерану». Юные художники прислали более 400 работ, лучшие из них были опубликованы тиражом 3000 экземпляров и подарены ветеранам.

Ежегодно 9 Мая в сквере имени Кирова проходит праздничный концерт от Фонда. Для ветеранов накрывают столы и наливают фронтовые 100 грамм. Праздничное настроение создают приглашенные музыкальные коллективы.

- С каждым годом на празднование Дня Победы приходит все меньше и меньше ветеранов. С нами остается память... Низкий поклон фронтовикам, ветеранам, труженикам тыла за труд, отвагу, верность и любовь к нашей Родине. За сохраненный мир, за возможность нашим детям и внукам жить в согласии. Сохраняя память поколений, мы увековечиваем подвиг наших дедов и прадедов, - отметил член попечительского совета Благотворительного фонда имени Юрия Тена Сергей Тен.

Около 2000 сочинений о своих прадедах-героях написали школьники Приангарья в рамках конкурсов «По праву памяти» и «Помнит мир спасенный».

75 лучших сочинений вошли в книгу «Помнит мир спасенный» в 2020 году.

1000 экземпляров книги «Помнит мир спасенный» были доставлены во все библиотеки Иркутской области.