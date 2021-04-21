Когда ждать тепло? Изучаем прогноз погоды в Иркутске на ближайшую неделю

Когда ждать тепло? В Иркутске выпал снег и по-мартовски зябко. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Утром снег. Вечером холод. Это что, зима вернулась? Уже успевшие привыкнуть к теплым денькам горожане недовольно поеживаются в весенней одежде. Снова доставать пуховики ну совсем неохота.

-Тогда надевайте теплые свитера под куртки. И обязательно шапки, - говорит заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. – Иначе нельзя, заболеете. Погода очень коварна. И потом, действительно холодно, сегодня днем всего +2…+4, а ночами температура опускается до -5…-10.

Когда потеплеет? Увы, но пока серьезного просвета в череде ненастных дней не предвидится. По крайней мере, в ближайшие дни.

-В пятницу, 22 апреля, мы ждем потепление до +8, а на следующий день погода побалует теплом до +11, - рассказывает Юлия Янькова. – Но не стоит обольщаться! Повторится история прошлых выходных. Уже после обеда поднимется ветер, температура снизится и пойдет мокрый снег. Нас краем зацепит проходящий южнее очередной циклон и опять – непогода.

Увы, но в воскресенье нас снова ждет мокрый снег, уже вполне привычный, и похолодание. Такая погодка – 5…-10 по ночам и до + 4 днем, по прикидкам синоптиков, простоит до следующего четверга. Это как минимум. А там возможно потепление. Но точно, как распорядится природная канцелярия дальше – увидим. Одно точно – весна придет. Однозначно.

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