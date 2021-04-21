«Получил прибыль? Прибери за собой»: Владимир Путин предостерег от повторения ситуации как на «Усольехимпроме». Фото: Лариса ФЕДОРОВА.

« Наши подходы в области охраны окружающей среды носят абсолютный характер и ревизии не подлежат. Чем грозит иной путь, показали недавние ситуации в Норильске и Усолье-Сибирском. Мы обязательно поможем людям, которые здесь живут, но нельзя вновь допустить возникновения подобных экологических ситуаций». Владимир Путин в своем Послании обращении попросил ускорить принятие в России специального закона. Основной принцип - загрязнитель платит. «Получил прибыль? Прибери за собой», - отметил президент.

Глава страны уже высказывался по этой проблеме в декабре 2020 года, отвечая на вопрос иркутской журналистки.

- Эту проблему нужно разделить на две части, - ответил тогда Владимир Путин. – Первая касается накопленного ущерба. То есть, это то, что было связано с деятельностью промышленных предприятий еще с советских времен. И то, что не связано с деятельностью каких-то коммерческих или государственных структур сегодняшнего дня. И за это напрямую несет ответственность государство в лице федерального и регионального уровня. На это мы будем реагировать. Есть проблемы текущего характера. Виновники техногенных происшествий должны быть установлены контрольными органами. Ответственность лежит, прежде всего, на плечах загрязнителей. Она должна соответствовать уровню ущерба, который нанесен загрязнителями окружающей среде и людям, которые там живут.

О чем речь

«Усольехимпром» - предприятие химической промышленности, расположенное в городке Усолье-Сибирское, в сотне километров от Иркутска. В советские годы здесь выпускали хлор, каустическую соду, перекись водорода, лаки, эмали, поликристаллический кремний и другую продукцию, а само предприятие преуспевало. Работа на химпроме считалась престижной, там трудилось более 15 тысяч сотрудников. Однако с наступлением времен перестройки и конкуренции золотые времена предприятия и самого города прошли. Первым, в 1998 году, прекратил свое существование цех ртутного электролиза. В 2012 году на предприятии прошли массовые сокращения рабочих, а в ноябре 2017 года предприятия не стало. Зато сам городок стал зоной бедствия – и экономического ( людям негде было работать), и экологического. С химическими веществами никто разбираться не стал, их бросили в старом здании предприятия, поместив в резервуары. В октябре 2018 года из-за опасности утечек этих самых ядовитых веществ в городе ввели режим чрезвычайной ситуации, а еще через год о проблеме предприятия заговорили уже в верхах. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала ситуацию экологическим Чернобылем.

- В некоторых местах нашли превышение допустимой концентрации по ртути более чем в 33 тыс. раз, - отмечала она. - Где-то ртуть можно пнуть ногой - и она покатится!

Помощь в решении этой проблемы сейчас оказывает федеральный центр. Уже разработан план мероприятий по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов и очистке загрязненных территорий. Есть идея создать в городе современный экологический производственно-промышленный комплекс.

- «Усольехимпром» - это наследие той большой страны, которая была и той экономики, которая существовала, - отметил председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев. –Но сегодня мы решаем возникшие экологические проблемы.

Что будет сделано в 2021 году

- В этом году будут ликвидированы оставшиеся 10 скважин, завершен демонтаж цеха ртутного электролиза, полностью локализовано искусственное скопление нефти, устроены очистные сооружений. Кроме того, разрабатывается комплексный проект рекультивации промплощадки и окружающих ее территорий, - сообщалось на заседании Экологического совета Иркутской области.

Идет разработка проекта восстановительных работ на всей территории промплощадки, его должны обсудить летом.

- Одновременно мы продолжаем работы по ликвидации объектов, которые могли привести к возникновению аварийных ситуаций. К 2024 году мы должны полностью зачистить и подготовить площадку для создания на ней новых производств, - рассказал первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов Федерального экологического оператора Максим Корольков.

В Усолье –Сибирском должен быть создан технопарк по переработке промышленных отходов, причем не только «Усольехимпрома», но и других предприятий региона. Он должен стать частью создаваемой в России системы по обращению с наиболее опасными веществами. Такие предприятия есть в крупных городах европейских стран. Они располагаются в городской черте, но при этом не угрожают экологии.