Три женщины пострадали в ДТП с участием скорой помощи и Mitsubishi Outlander в Братске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Серьезная авария произошла вечером, 20 мая в Братске. Около 20 часов, на улице Крупской столкнулись автомобиль скорой помощи и Mitsubishi Outlander. Об этом корреспонденту «КП»-«Иркутск» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В ДТП не обошлось без пострадавших, - отметили в ведомстве. – Травмы получили три женщины из кареты скорой и Mitsubishi. Всем им понадобилась помощь врачей.

Кто из водителей спровоцировал столкновение, пока неизвестно. Виновник устанавливается. Кстати, это не первая авария на этой улице за день. По какому-то мистическому совпадению, за несколько часов до вечернего происшествия, на этом же самом месте в аварию попала другая машина неотложки. Тогда скорая столкнулась с автобусом. Пострадавших удалось избежать, но свою проверку после авария начала областная прокуратура.

Дорожные полицейские еще раз призывают автолюбителей Приангарья соблюдать скоростной режим на городских улицах и на трассах.

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