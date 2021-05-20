Скорая помощь и автобус столкнулись в Братске в Иркутской области

Скорая помощь и автобус попали в ДТП в Братске в Иркутской области
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Прокуратура города Братска в Иркутской области начала проверку после ДТП на улице Крупской, где 20 мая столкнулись автомобиль скорой помощи и автобус. Об этом сообщает сайт Прокуратуры Приангарья.
- Авария произошла 20 мая днем, - отмечают специалисты. - Пострадавших в результате происшествия нет.
Однако, такие столкновения недопустимы. Сотрудники региональной прокуратуры решили проверить, хорошо ли оба водителя соблюдали требования законодательства о безопасности дорожного движения.
- По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, - отмечают в Прокуратуре Иркутской области.
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