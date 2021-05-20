Дороже автобуса, дешевле такси: самокаты в Иркутске становятся новым видом общественного транспорта

Электросамокаты быстро набирают популярность в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вот так новость: в Санкт-Петербурге ограничили скорость движения арендованных электросамокатов! На собственном гоняй хоть на максималке – 100 км/ч, а на кикшеринговом (kick–«толчок ногой» и sharing–«передача другому» - прим. Ред.) – будь добр, ограничься, цифрой на спидометре в 15км/ч.

Компании-арендаторы уже «зашили» новые правила в «ум» электросамокатов. В Иркутске движение аренды самокатов только-только набирает обороты. Многие иркутяне обратили внимание, что в центре города появились стоянки для них. Пока, конечно, вопроса об ограничении скорости не стоит. А зря! Приверженцев экотранспорта – велосипедов, скутеров, гироскутеров и прочих «средств индивидуальной мобильности» - все больше. А выделенных дорожек для них как не было, так и нет! Так есть ли решение проблемы? Пыталась разобраться корреспондент «КП» - Иркутск».

На тротуарах становится тесно

Взять самокат на прокат можно с помощью мобильного приложения Фото: Сергей БАЛАНОВ

Итак, кто кому больше мешает – владельцы экотранспорта пешеходам или пешеходы владельцам экотранспорта? Решила проверить лично. А на ловца и зверь бежит: прямо напротив дома недавно появилась точка кикшеринга – за 5 рублей в минуту можно арендовать электросамокат и прокатиться до другой кикшеринговой парковки. Приложение компании показывает около 30 стоянок в центре города. И на каждой есть свободные самокаты. Но у меня уже несколько лет есть свой – обычный, механический. Зато удобный! Его можно сложить и взять с собой в магазин или в автобус, если устанешь кататься. В выходной вытащила своего железного «коня» и на остров Конный - одно из излюбленных мест для обладателей личного экотранспорта.

Маршрут выбрала наиболее асфальтированный: от танка «Иркутский комсомолец» через улицу Советскую до бульвара Гагарина. Гнала я специально, как на пожар, чтобы посмотреть реакцию прохожих. Пешеходы шарахались от меня во все стороны, особенно пожилые, покрепче прижимая авоськи. Заставляли притормаживать только ямы на тротуарах, лестницы и высокие бордюры, которые приходилось преодолевать пешком. За 20 минут я проехала 4 километра, вдвое быстрее, чем на своих двоих. Но возле острова пришлось замедлиться.

- Кто это сюда поставил? Не пройти, - автомобиль перегородил вход в парк, так что не проедет ни велосипед, ни коляска. Маркером уже кто-то написал на капоте послание автохаму: «Идиот». Объезжаю через шлагбаум и тут же чуть не врезаюсь в толпу, которая кормит уток с моста:

- Куда прешь?! – слышу в спину. – Совсем обнаглели, на стадион бы шли. Прямо по ногам.

Сворачиваю на остров Юность: там аллея шире, есть разметка для любителей экотранспорта, указывающая направление движения. Но, кажется, на нее никто не обращает внимания: громоздкие прокатные велорикши заставляют объезжать их по встречке, дети устроили гонки на роликах, а велосипедисты прут прямо по газону. Пешеходы же, как зайцы, скачут из стороны в сторону, уворачиваясь от наезжающих на пятки гонщиков разных мастей. А сами гонщики, и я в их числе, маневрирую между вышедшими на променад иркутянами. Суета!

И тут раздается:

- Разойди-и-ись! - громко кричит мужчина на электросамокате, на плечах у него сидит маленький ребенок. Толпа – в рассыпную.

А на мосту между Юностью и Конным уже случилось ДТП. Ребенок зацепился самокатом за торчащую доску (переправа деревянная), в кровь разбил коленки…

Где ездить безопасно?

Пешеходы делят тротуар с велосипедами и самокатами Фото: Виктория МИНАЕВА

Вопрос риторический. Оборудованных для катания мест в городе крайне мало. Поэтому гонщики и рассекают по тротуарам и аллеям парков и скверов. В основном это остров Юность, бульвар Гагарина и Нижняя Набережная, парки Парижской коммуны и «Комсомольский», площадь Академгородка. Почему именно их облюбовали, ясно. Там проложен хороший асфальт, аллеи длинные, позволяют разогнаться. Но эти зоны для отдыха обожают и любители неспешных променадов. Вот и конфликт интересов. И если отсутствие выделенных линий для сигвеев и самокатов – проблема относительно новая, то история с велодорожками давняя. Ее занимается общественная организация «ВелоИркутск».

- Мы приложили руку к появлению нескольких велодорожек в городе: на улице Декабрьских Событий, где не требовалось расширение дороги, а только разметка и знаки, участок велопешеходной дорожки в Академгородке, на улице Авиастроителей вдоль парка и на улице Фурье, - рассказывает председатель общественной организации «ВелоИркутск» Григорий Скарченко. – Последний проект доказал, даже в исторической части города, где дороги узкие, можно оборудовать велодорожки.

И несколько новых в этом году в городе появятся.

- Речь идет о пяти улицахФранк-Каменецкого, Горной, Верхней Набережной, Трактовой, окружной дороге микрорайона Солнечный, - рассказал заместитель начальника департамента развития дорожной и транспортной инфраструктуры мэрии города Руслан Батраченко.

Мало! Напряженность новые 5 велодорожек, конечно, не снимут. Да, не стоит забывать о скейт-парках, их в городе порядка 20, также откроются новые (за площадки сейчас проходит народное онлайн-голосование), но они созданы для спортсменов. Для детей и взрослых, желающих проехаться с ветерком в свое удовольствие, профессиональные снаряды явно не подходят.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Экотранспорт – новый тренд

В спортмагазинах Иркутска настоящее паломничество.

- Гироскутеры, сигвеи, моноколеса, самокаты - все расхватали! – говорит продавец одного из них. - Уже года три настоящий бум, раньше в четыре раза меньше продавали. – Можно заказать через сайт, мы доставим. Хотя многие не хотят покупать через интернет, пока не попробуют и не примерят сами.

КОШЕЛЕК

Цена вопроса

Гироскутер или электросамокат – от 7 тысяч руб.

Электросамокат – от 10 тысяч руб.

Механический самокат для взрослого – от 6 тысяч руб., для ребенка – от 1000 руб.

Скейтборд – от 1000 руб.

Ролики – от 1000 руб.

Что дешевле: электросамокат, такси или автобус?

Электросамокат – 200 руб. за 10 км, 40 минут

Такси – от 225 руб. за 10 км, 15 минут

Автобус – 20 руб. в Иркутске, время пути зависит от маршрута

ОФИЦИАЛЬНО

Михаил ДОКУЧАЕВ, травматолог-ортопед Ивано-Матренинской детской клинической больницы:

Наколенники и налокотники – не спасут от перелома

- Травм из-за катаний на самокатах, гироскутерах, скейтах и велосипедах с каждым годом становится все больше, - комментирует травматолог-ортопед Ивано-Матренинской детской клинической больницы Михаил Докучаев. – Ежедневно к нам поступают до 130 детей, из них 8-15 – те самые гонщики с разного рода переломами после падений. Вправляем, накладываем гипс, иногда кладем в стационар. При этом защита – наколенники, налокотники и шлемы – от переломов не всегда спасают.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

78 аварий с велосипедами и средствами индивидуальной мобильности – скутерами, самокатами и другими произошло в Приангарье в 2020-м году

34 взрослых и 40 детей пострадали

1 ребенок погиб

ВАЖНО

Владельцы сигвеев и гироскутеров – тоже пешеходы

Ограничивать скорость катания на средствах индивидуальной мобильности в Иркутске не собираются, ведь пока в России правил движения для них не существует. Владельцы самокатов, скейтов и гироскутеров рассекают по тротуарам вполне законно, ведь они –пешеходы.

- Действующими правилами дорожного движения РФ установлены требования

к движению только велосипедистов, электросамокаты, сигвеи, гироскутеры, моноколёса являются средствами индивидуальной мобильности, их владельцы действительно формально являются пешеходами, - объясняют в ГИБДД. - В случае нарушения ПДД им грозит штраф от 500 до 1000 рублей. Если в вас врезались на сигвее или самокате, это не будет считаться ДТП, однако это повод обратиться в полицию и написать заявление. С каждым конкретным случаем будут разбираться индивидуально. Надо понимать еще один момент: если вас сбили и скрылись, найти виновного будет непросто. Номерных знаков у сигвеев и самокатов, как известно, нет. Здесь в помощь только кадры наружного видеонаблюдения или показания свидетелей.

Что касается велосипедистов, то все они от 14 и старше, если только не сопровождают ребенка, должны передвигаться по велодорожкам. Если же их нет, - по дороге, в крайней правой полосе. Остальным же остается только тесниться на тротуарах!

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