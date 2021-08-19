«Вакцинация – это жизнь!»: 19 августа подарки получит еще 31 победитель

Акция «Вакцинация – это жизнь!», которую «Комсомольская правда» проводит при поддержке администрации Иркутска среди вакцинированных горожан, продолжается! В четверг, 19 августа подарки получит еще 31 победитель. Итак, на кону 5 блютуз-наушников, 1 пульсоксиметр, 1 тонометр, 5 портативных аккумуляторов, 1 бесконтактный термометр, 5 флешек, 5 сертификатов на 1 тысячу рублей и 5 на 3 тысячи от Комбината питания, а также 3 комплекта книг от «Комсомольской правды». Ну а обладатель суперподарка, о котором мечтает каждый наш участник – нового белого автомобиля Lada Granta, определится 9 сентября.

Итак, как понять, стали вы обладателем подарка или нет? Все очень просто. Смотрите прямой эфир проведения акции. Начало 19 августа, в 18.00 на сайте «Комсомольской правды» - Иркутск» irk.kp.ru, сайте телеканала ТИВИСИ - «ТИВИСИ. РФ» и в эфире телеканала ТИВИСИ (ваших кабельных операторов), а также в эфире радио «Комсомольская правда» на 91,5 fm. Победители будут определяться с помощью генератора случайных чисел по уникальным номерам - ими являются номера ваших сертификатов о вакцинации. Также номера выигравших билетов после каждого этапа акции мы опубликуем в пятничном номере газеты «Комсомольская правда» и на сайте irk.kp.ru.

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Как принять участие в акции

Ну а мы еще раз очень подробно рассказываем правила акции. Принять участие в ней могут только жители Иркутска старше 18 лет, зарегистрированные на территории России. Обязательно нужно иметь постоянную или временную прописку в областном центре (подробнее в положении на сайте irk.kp.ru). Участником акции станет тот, кто прошел полный курс вакцинации от COVID-19 любым из препаратов, зарегистрированных на территории РФ и получил соответствующий сертификат с QR-кодом в период с 1 по 30 августа 2021 года. Для участия нужно вырезать из газеты «Комсомольская правда» или еженедельной городской газеты «Иркутск» специальный билет, заполнить его отрывную часть, приложить тот самый QR-код и прислать КОПИЮ купона в редакцию «Комсомольской правды». Приобрести выпуск с купоном вы можете в любом киоске продажи периодических изданий Иркутска. Билеты выходят в печать в ежедневном выпуске «КП» каждый вторник и четверг, а также в еженедельном – в среду. Оригинал купона необходимо предоставить организаторам, то есть в «Комсомольскую правду», лишь в случае выигрыша.

ВНИМАНИЕ!

КУДА ПРИСЫЛАТЬ КУПОН И КАК ЗАБРАТЬ ПОДАРОК

Присылать купоны можно на электронную почту podarki@phkp.ru или с помощью приложения Viber/WhatsApp/Telegram на номер 89641182021 либо опустить КОПИЮ оригинала отрывной части билета в почтовый ящик «КП» по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 75.

Выдача подарков будет осуществляться после предварительной записи по телефону: 89641182021.

ВНИМАНИЕ!

Какие подарки на кону

МАУ Праздник (20 флешек, 20 блютуз наушников, 20 переносных аккумуляторов),

«КП»- Иркутск» — 40 комплектов книг.

Комбинат питания — сертификаты на продукты.

Иркутская аптека — термометры бесконтактные (4 шт.), пульсоксиметры (4 шт.), тонометры (4 шт.), БАДы, витамины.

Подробности: "Вакцинация - это жизнь" Выпуск 1

ВАЖНО

Организационный комитет

1.Гольдфарб С.И. Директор Иркутского филиала АО «ИД «КП»

2.Тарабан Н.В. Начальник Департамента здравоохранения администрации Иркутска

3. Стародубцев А.В. Директор МАУ «Праздник»

За подробностями акции, датах и времени следите на сайте irk.kp.ru и в газете «Комсомольская правда».

Партнер акции ООО «Сервико».

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