Сотрудница кафе в Иркутске бросилась на грабителя, защищая кассу с 15 000 рублей, и получила удар ножом

Момент ограбления Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске уже сутки полицейские идут по следу опасного преступника, который в ночь на 18 августа дерзко ограбил кафе «Градус», в микрорайоне Жилкино. Он ворвался в помещение заведения, которое находится на улице Воровского, в синем дождевике, сапогах и шапке, и достав нож, потребовал сотрудницу заведения отдать ему всю выручку. Женщина оказалась не из робки,х и даже попыталась вступить с налетчиком в рукопашную, а затем схватила стул и начала отбиваться им. Она даже попробовала вытолкнуть грабителя. Но ничего не получилось. В ответ тот достал нож и ударил им женщину.

- Сохрани мне жизнь, - крикнула она налетчику.

Как удалось выяснить «КП»-«Иркутск» от информированного источника, ранения оказались не проникающими. Жизни сотрудницы ничего не угрожает.

Женщина рисковала своей жизнью из-за 15 тысяч рублей. Именно такой «куш» сорвал грабитель, после того, как вскрыл кассу. Ему удалось убежать до приезда экипажа вневедомственной охраны. Прибывшим полицейским задержать вооруженного преступника по горячим следам не удалось. Зато момент нападения на сотрудницу и всего ограбления попал на камеры видеонаблюдения. Полицейские сообщают приметы бегдеца.

- Рост мужчины 170-175 см, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Был одет в вязанную шапку с надписью UFC, синий дождевик и резиновые темные сапоги.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении этого мужчины, просят сообщать в ближайший отдел полиции. Конфиденциальность гарантируется.