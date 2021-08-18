В Иркутске полицейские ведут розыск подозреваемого в разбое. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Нападение на кассиршу в кафе "Градус" на улице Воровского в Иркутске произошло ночью 18 августа. Женщина пыталась преградить путь грабителю, который похитил купюры из кассового аппарата.

- Сотрудники уголовного розыска изъяли записи с камер видеонаблюдения, провели комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий, однако по горячим следам установить личность злоумышленника не удалось, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Полиция сообщает приметы нападавшего. Они достаточно невыразительны, но могут помочь его опознать: мужчина ростом 170-175 см, одет в шапку вязаную с надписью UFC, дождевик синего цвета и резиновые сапоги темного цвета.

Всех, кто что -либо знает о нападавшем и о том, где он может находиться, просят сообщить в полицию по телефонам 21-68-05, 21-68-88 или 89021722020.