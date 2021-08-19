«Вакцинация – это жизнь!»: еще 31 подарок обрел обладателя

«Вакцинация – это жизнь!»: еще 31 подарок нашел своего обладателя
Состоялась уже вторая акция «Вакцинация – это жизнь!», которую «Комсомольская правда» проводит при поддержке администрации Иркутска среди вакцинированных горожан. В четверг, 19 августа, с помощью генератора случайных чисел обладателей нашли такие подарки как: пять Usb–флеш–карт объемом в 16 ГБ, пять портативных аккумуляторов, три блютуз-гарнитуры (наушники), пять сертификатов от Комбинат питания на 3000 руб., пять сертификатов на детскую молочную кухню 1000 руб., один БАД, один бесконтактный термометр, один тонометр, один пульсоксиметр, упаковка витаминов, упаковка гематогена, книга «Удивительные приключения великой певицы» про Аллу Пугачеву, книга кулинарная «Творожные Облака» - 1 шт. + два пригласительных в Театр народной драмы, две книги от ИД КП + 1 пригласительный в музей истории.
Например, 49-летний мастер по ремонтам Сергей Сафронов получил большую пачку гематогена.
- Я решил сделать прививку, так как верю в российскую вакцину, - говорит Сергей Сафронов. – Считаю, что именно это всех нас спасет. Когда пришел в пункт вакцинации, меня ждал приятный сюрприз. Волонтеры предложили участвовать в акции «Комсомольской правды» и помогли заполнить бланк. Не думал, что мне повезет. Буду есть гематоген, он полезен для здоровья. Ну и, конечно, надеяться на главный приз – автомобиль.
Наш победитель Сергей Сафронов. Фото: личный архив
А вот 46-летняя сотрудница ИГУ Светлана Окладникова, стала обладателем тонометра. Об акции узнала в соцсетях. И когда пошла ставить прививку, вспомнила про нее.
- Привиться решила, так как много моих знакомых после вакцинации или не болели коронавирусом, или легко перенесли ковид в легкой форме, - говорит победительница. - Муж, кстати, тоже хотел участвовать в акции «КП». Но он привился раньше и теперь немного мне завидует. Ну а если серьезно, подарку я рада. Тонометр всегда в жизни пригодится.
Светлана Окладникова. Фото: личный архив
Кстати, если вам не повезло, так как Сергею и Светлане, не беда. Ваш купон будет участвовать в других трех акциях. Третья уже через неделю – 26 августа. Остальные намечены на 2 сентября и 9 сентября. К слову, 9 сентября определится и обладатель суперподарка – нового белого автомобиля Lada Granta. Прямой эфир проведения акции вы можете смотреть на сайте «Комсомольской правды» - Иркутск» irk.kp.ru, на сайте телеканала ТИВИСИ - «ТИВИСИ. РФ» и в эфире телеканала (ваших кабельных операторов), а также в эфире радио «Комсомольская правда» на 91,5 fm. Победители будут определяться с помощью генератора случайных чисел по уникальным номерам - ими являются номера ваших сертификатов о вакцинации. Номера победивших билетов после каждого этапа акции будут опубликованы в пятничном номере газеты «Комсомольская правда» и на сайте irk.kp.ru.
Партнер акции ООО «Сервико».
КОНКРЕТНО
Акция «Вакцинация – это жизнь!», 19 августа, результаты:
Поздравляем победителей (ищите свой номер – им служит номер сертификата)
Флешка на 16 гб
9380000030942874
9380000033065264
9380000030224675
9380000033746293
9380000034248091
Портативный Аккумулятор
9380000034652420
9380000033756505
9380000035527883
9380000030227232
9380000032913860
Блютюз наушники
9380000022415921
9380000034576395
9380000033057631
Сертификат на 3000 руб в комбинат питания
9380000034001724
9380000030227232
9380000033325438
9380000032913051
9380000033772166
Сертификат на 1000 руб в детскую молочную кухню
9380000032025291
9380000033757219
9380000032948310
9380000031505069
9380000035527883
Дигидрокверцитин
9380000033815655
Термометр беконтактный
9380000033763306
Тонометр
9380000033819653
Упаковка гематогена
9380000034367345
Комплект книг от КП + 2 пригласительных в театр
9380000034367345
Книги от «Комсомольской правды» + пригласительный в музей
9380000033065264
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ВНИМАНИЕ!
КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
Ну а мы еще раз очень подробно рассказываем правила акции. Принять участие в ней могут только жители Иркутска старше 18 лет, зарегистрированные на территории России. Обязательно нужно иметь постоянную или временную прописку в областном центре (подробнее в положении на сайте irk.kp.ru). Участником акции станет тот, кто прошел полный курс вакцинации от COVID-19 любым из препаратов, зарегистрированных на территории РФ и получил соответствующий сертификат с QR-кодом в период с 1 по 30 августа 2021 года. Для участия нужно вырезать из газеты «Комсомольская правда» или еженедельной городской газеты «Иркутск» специальный билет, заполнить его отрывную часть, приложить тот самый QR-код и прислать КОПИЮ купона в редакцию «Комсомольской правды». Приобрести выпуск с купоном вы можете в любом киоске продажи периодических изданий Иркутска. Билеты выходят в печать в ежедневном выпуске «КП» каждый вторник и четверг, а также в еженедельном – в среду. Оригинал купона необходимо предоставить организаторам, то есть в «Комсомольскую правду», лишь в случае победы.
КСТАТИ
КУДА ПРИСЫЛАТЬ КУПОН И КАК ЗАБРАТЬ ПОДАРОК
Присылать купоны можно на электронную почту podarki@phkp.ru или с помощью приложения Viber/WhatsApp/Telegram на номер 89641182021 либо опустить КОПИЮ оригинала отрывной части билета в почтовый ящик «КП» по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 75.
Выдача подарков будет осуществляться после предварительной записи по телефону: 89641182021.
ВНИМАНИЕ!
Какие подарки на кону
МАУ Праздник (20 флешек, 20 блютуз наушников, 20 переносных аккумуляторов),
«КП»- Иркутск» — 40 комплектов книг.
Комбинат питания — сертификаты на продукты.
Иркутская аптека — термометры бесконтактные (4 шт.), пульсоксиметры (4 шт.), тонометры (4 шт.), БАДы, витамины.
ВАЖНО
Организационный комитет
1.Гольдфарб С.И. Директор Иркутского филиала АО «ИД «КП»
2.Тарабан Н.В. Начальник Департамента здравоохранения администрации Иркутска
3. Стародубцев А.В. Директор МАУ «Праздник»
За подробностями акции, датах и времени следите на сайте irk.kp.ru и в газете «Комсомольская правда».
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