«Вакцинация – это жизнь!»: еще 31 подарок обрел обладателя

«Вакцинация – это жизнь!»: еще 31 подарок нашел своего обладателя

Состоялась уже вторая акция «Вакцинация – это жизнь!», которую «Комсомольская правда» проводит при поддержке администрации Иркутска среди вакцинированных горожан. В четверг, 19 августа, с помощью генератора случайных чисел обладателей нашли такие подарки как: пять Usb–флеш–карт объемом в 16 ГБ, пять портативных аккумуляторов, три блютуз-гарнитуры (наушники), пять сертификатов от Комбинат питания на 3000 руб., пять сертификатов на детскую молочную кухню 1000 руб., один БАД, один бесконтактный термометр, один тонометр, один пульсоксиметр, упаковка витаминов, упаковка гематогена, книга «Удивительные приключения великой певицы» про Аллу Пугачеву, книга кулинарная «Творожные Облака» - 1 шт. + два пригласительных в Театр народной драмы, две книги от ИД КП + 1 пригласительный в музей истории.

Например, 49-летний мастер по ремонтам Сергей Сафронов получил большую пачку гематогена.

- Я решил сделать прививку, так как верю в российскую вакцину, - говорит Сергей Сафронов. – Считаю, что именно это всех нас спасет. Когда пришел в пункт вакцинации, меня ждал приятный сюрприз. Волонтеры предложили участвовать в акции «Комсомольской правды» и помогли заполнить бланк. Не думал, что мне повезет. Буду есть гематоген, он полезен для здоровья. Ну и, конечно, надеяться на главный приз – автомобиль.

Наш победитель Сергей Сафронов. Фото: личный архив

А вот 46-летняя сотрудница ИГУ Светлана Окладникова, стала обладателем тонометра. Об акции узнала в соцсетях. И когда пошла ставить прививку, вспомнила про нее.

- Привиться решила, так как много моих знакомых после вакцинации или не болели коронавирусом, или легко перенесли ковид в легкой форме, - говорит победительница. - Муж, кстати, тоже хотел участвовать в акции «КП». Но он привился раньше и теперь немного мне завидует. Ну а если серьезно, подарку я рада. Тонометр всегда в жизни пригодится.

Светлана Окладникова. Фото: личный архив

Кстати, если вам не повезло, так как Сергею и Светлане, не беда. Ваш купон будет участвовать в других трех акциях. Третья уже через неделю – 26 августа. Остальные намечены на 2 сентября и 9 сентября. К слову, 9 сентября определится и обладатель суперподарка – нового белого автомобиля Lada Granta. Прямой эфир проведения акции вы можете смотреть на сайте «Комсомольской правды» - Иркутск» irk.kp.ru, на сайте телеканала ТИВИСИ - «ТИВИСИ. РФ» и в эфире телеканала (ваших кабельных операторов), а также в эфире радио «Комсомольская правда» на 91,5 fm. Победители будут определяться с помощью генератора случайных чисел по уникальным номерам - ими являются номера ваших сертификатов о вакцинации. Номера победивших билетов после каждого этапа акции будут опубликованы в пятничном номере газеты «Комсомольская правда» и на сайте irk.kp.ru.

Партнер акции ООО «Сервико».

КОНКРЕТНО

Акция «Вакцинация – это жизнь!», 19 августа, результаты:

Поздравляем победителей (ищите свой номер – им служит номер сертификата)

Флешка на 16 гб

9380000030942874

9380000033065264

9380000030224675

9380000033746293

9380000034248091

Портативный Аккумулятор

9380000034652420

9380000033756505

9380000035527883

9380000030227232

9380000032913860

Блютюз наушники

9380000022415921

9380000034576395

9380000033057631

Сертификат на 3000 руб в комбинат питания

9380000034001724

9380000030227232

9380000033325438

9380000032913051

9380000033772166

Сертификат на 1000 руб в детскую молочную кухню

9380000032025291

9380000033757219

9380000032948310

9380000031505069

9380000035527883

Дигидрокверцитин

9380000033815655

Термометр беконтактный

9380000033763306

Тонометр

9380000033819653

Упаковка гематогена

9380000034367345

Комплект книг от КП + 2 пригласительных в театр

9380000034367345

Книги от «Комсомольской правды» + пригласительный в музей

9380000033065264

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ВНИМАНИЕ!

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

Ну а мы еще раз очень подробно рассказываем правила акции. Принять участие в ней могут только жители Иркутска старше 18 лет, зарегистрированные на территории России. Обязательно нужно иметь постоянную или временную прописку в областном центре (подробнее в положении на сайте irk.kp.ru). Участником акции станет тот, кто прошел полный курс вакцинации от COVID-19 любым из препаратов, зарегистрированных на территории РФ и получил соответствующий сертификат с QR-кодом в период с 1 по 30 августа 2021 года. Для участия нужно вырезать из газеты «Комсомольская правда» или еженедельной городской газеты «Иркутск» специальный билет, заполнить его отрывную часть, приложить тот самый QR-код и прислать КОПИЮ купона в редакцию «Комсомольской правды». Приобрести выпуск с купоном вы можете в любом киоске продажи периодических изданий Иркутска. Билеты выходят в печать в ежедневном выпуске «КП» каждый вторник и четверг, а также в еженедельном – в среду. Оригинал купона необходимо предоставить организаторам, то есть в «Комсомольскую правду», лишь в случае победы.

КСТАТИ

КУДА ПРИСЫЛАТЬ КУПОН И КАК ЗАБРАТЬ ПОДАРОК

Присылать купоны можно на электронную почту podarki@phkp.ru или с помощью приложения Viber/WhatsApp/Telegram на номер 89641182021 либо опустить КОПИЮ оригинала отрывной части билета в почтовый ящик «КП» по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 75.

Выдача подарков будет осуществляться после предварительной записи по телефону: 89641182021.

ВНИМАНИЕ!

Какие подарки на кону

МАУ Праздник (20 флешек, 20 блютуз наушников, 20 переносных аккумуляторов),

«КП»- Иркутск» — 40 комплектов книг.

Комбинат питания — сертификаты на продукты.

Иркутская аптека — термометры бесконтактные (4 шт.), пульсоксиметры (4 шт.), тонометры (4 шт.), БАДы, витамины.

ВАЖНО

Организационный комитет

1.Гольдфарб С.И. Директор Иркутского филиала АО «ИД «КП»

2.Тарабан Н.В. Начальник Департамента здравоохранения администрации Иркутска

3. Стародубцев А.В. Директор МАУ «Праздник»

За подробностями акции, датах и времени следите на сайте irk.kp.ru и в газете «Комсомольская правда».

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