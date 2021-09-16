Почему иностранцы берут брошенных животных в приютах Иркутска

Счастливая семья Бореров и их Изабелль. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск" Оксаной Борер

ОТ НОЧЕВКИ ПОД ДОЖДЕМ ДО АЛЬПИЙСКИХ ПОЛЕЙ

Ливень стеной, лужи, словно озера, порывистый ветер. Маленький пушистый комочек, трясясь от холода, жмется к стене небольшого магазинчика, пытается прошмыгнуть внутрь. Там, за заветной дверью, тепло и светло. Можно забиться в уголок под прилавком, согреться и уснуть. Но злобные прохожие отпинывают малышку, ругаются, что путается под ногами. Это история Изабелль. Еще пару месяцев назад она была котенком-беспризорником, слоняющимся по улицам небольшого поселка Пивовариха под Иркутском, а сегодня светская львица… Живет в Швейцарии, дышит воздухом альпийских полей и прыгает по мягким диванам уютной квартиры.

- Если бы не наши волонтеры, эту кошечку смыло потоком воды … - на странице приюта «Томасина» добавился пост, еще один из сотен похожих. – Крохе всего пару месяцев от роду. Ей нужен дом.

Надежды, что найденыш обретет семью, сводились к нулю. Хоть и симпотяжка: серая блестящая шубка, изящные полоски, как у тигра, зеленые бездонные глазищи, но ведь не аристократка, дворовая. Вот и имя крошка получила соответствующее «дворянскому» статусу – Полосатка. А через две недели после публикации внезапно пришло сообщение из страны самых точных часов и самого вкусного сыра.

- Мы хотим взять Полосатку и готовы приехать за ней в Иркутск! - написала молодая семья из швейцарского Берна Оксана и Мирослав Бореры.

Оксана и Мирослав Бореры забирают кошку из иркутского приюта. Фото: приют "Томасина"

ХОТИТЕ КОШЕЧКУ ИЗ ПРИЮТА? ЖДИТЕ ПОЛГОДА

Семья, где обрела дом малышка Изабелль, интернациональная. Оксана – сибирячка, родом из Иркутска, два года назад вышла замуж за швейцарца Мирослава и переехала к нему Берн. А недавно Бореры решили завести домашнего питомца. Но не просто купить, а взять животное из приюта и осчастливить. Для них это принципиальный момент.

- Но в приюте Берна нам сказали вставать в очередь и ждать минимум полгода, - говорит корреспонденту "КП"-"Иркутск" Оксана. – Котят просто нет! Там жило всего шесть кошек, и все уже забронированы. В Швейцарии, как и по всей Европе, проблемы бродячих животных вообще не существует. Тогда я зашла на страницу иркутского приюта.

Решили, что возьмем питомца в моем родном городе, ведь летом все равно планировали ехать в гости к родителям. Увидев фото Полосатки, поняли - наша. И имя сразу придумали – Изабелль. А потом мы встретились! Киска бегала по саду приюта, я взяла ее на руки. Она сначала фыркнула, мол, чего отвлекаешь, а потом резко успокоилась и замурлыкала. Мама тогда сказала: «Ну точно, твоя кошка».

Перевести животное из России в Европу, как говорит Оксана, не так уж сложно. Для въезда в Швейцарию, как и в любую другую страну, необходимо чипировать хвостатого и сделать прививки. Полный курс вакцинации, прививки от инфекций и бешенства, занимает 42 дня. Но Борерам ждать не пришлось: еще находясь в Швейцарии, озадачили сотрудников приюта подготовкой кошечки к отъезду.

Теперь Изабель будет жить в Швейцарии. Фото: предоставлено Анастасией Илдиз.

ПОРОДИСТЫХ РАЗБИРАЮТ ЕЩЕ В УТРОБЕ МАТЕРИ

История Изабелль не уникальна. Только из питомника, где Бореры нашли свою любимицу, минимум раз в год иностранцы «усыновляют» животных. А сколько таких приютов в России?! И отправка четвероногих друзей за бугор, особенно в Европу, – целый бизнес. Швейцария, Германия, Италия - эти страны в лидерах.

- В Европе взять животное из приюта действительно сложно, - подтверждает директор иркутского питомника «К-9» Вячеслав Славин. – Там бездомных кошек и собак просто нет! Во-первых, все стерилизованные, во-вторых, чипированные. По вшитой микросхеме в момент определят хозяина, за что он получит солидный штраф за жестокое обращение с животным. Вот почему в Европе никому не приходит в голову выбрасывать кошек и собак на улицу.

- Какой штраф? В Швейцарии можно выложить до 20 тысяч евро или около 1,6 млн руб. или получить ограничение свободы на срок от 1 года до 3 лет, - добавляет Оксана Борер. – Кроме того, информацию еще и занесут в личное дело в специальный регистр. Справку из этой базы данных в обязательном порядке предоставляется работодателю. Если там окажется информация о жестоком обращении с животным, о карьере на ближайшие 20 лет забудьте. Именно столько времени информация хранится в регистре.

Казалось бы, зачем вообще обращаться в приют? Купи у заводчика породистого питомца с родословной. Но и это не так-то просто сделать. Во многих странах, например, в той же Швейцарии для заводчиков существуют квоты на потомство. В год разрешено производить не более 20 щенков или котят. Фактически всех малышей разбирают еще в утробе матери.

- Моя мастер по маникюру ждала котенка три месяца, - подтверждает Оксана Борер. – На самом деле увеличить квоту на потомство можно, но необходимо разрешение городской администрации. А это дополнительная волокита и деньги!

Вот почему европейцы и атаковывают российские питомники. А для самих приютов отправлять за границу четвероногих – дело прибыльное. Подготовка к «усыновлению» - прививки, чипирование (без него теперь вообще в поезд или самолет хвостатого не посадят) оформление документов и другие хлопоты в среднем обходятся будущему владельцу в сумму до 50 тысяч рублей.

- В год отправляем за границу 2-3 собачки, - говорит Вячеслав Славин. - В основном в Европу - Германию, Швейцарию, Италию.

Изабелль уже наслаждается жизнью в Швейцарии. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск" Оксаной Борер

ИНОСТРАНЦЫ ВЫБИРАЮТ ИНВАЛИДОВ

- Причем выбирают чаще не породистых и здоровых, а животных с проблемами со здоровьем, даже инвалидов, - продолжает Вячеслав Славин. – Кошечек и собачек без лап или тех, кому требуются операции. Объясняют, что просто жаль. Европейцы рассуждают так: «Зачем покупать породистую собаку, если можно помочь бездомной, сделать ее счастливой». Там культура гуманного отношения к животным иная. Летом в наш питомник приезжал судья по дрессировке собак из Швейцарии. Полчаса ему не могли объяснить, почему вообще держим животных в приюте. Признался, что за 40 лет жизни ни разу не видел бродяжку на улице.

Хотя есть и другая версия, менее романтическая. Говорят, больных животных регистрируют в специальных фондах, которые оплачивают больным кошкам или собакам лечение. Так может в этом и кроется ответ – «усыновляют» ради пособий?

- Я о таком никогда не слышала, - говорит Оксана Борер. – И это вообще едва ли возможно. Фонды, которых в Европе действительно очень много, помогают только приютам, а не отдельным людям. Если домашний питомец заболевает или травмируется, то его лечит сам хозяин за свой счет. У кошек и собак в той же Швейцарии вообще прав не меньше, чем у людей. Например, если животное собьет автомобиль, водитель обязан остановиться, вызвать полицейских и дождаться их, а они приедут 100%. Если автомобилист скроется, ему грозит уголовная статья. Полиция же зафиксирует ДТП и отвезет пострадавшего пушистика в госпиталь.

- Одно могу сказать точно: ни разу нам возвращали питомца из-за границы, - добавляет Вячеслав Славин. - Наоборот, все приживаются и живут в любви. В доказательство шлют нам видео и фото.

Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск"

А В ЭТО ВРЕМЯ

ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ БРОДЯЖЕК СТАЛО БОЛЬШЕ

С приходом пандемии, не то, что с улицы, даже из приютов забирать животных стали меньше.

- До коронавируса через наш питомник проходило около 2 тысяч собак в год, 1 тысяча из которых находила хозяев, - говорит Вячеслав Славин. - Сейчас последняя цифра снизилась на 30%. А вот отдавать питомцев в приют стали чаще. Мы даже в два раза подняли плату за прием. И все равно люди продолжают сдавать своих животных.

КОНКРЕТНО

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПУШИСТОГО ДРУГА ЗА ГРАНИЦУ

- Международный паспорт (его выдает ветеринар при вакцинации и чипировании)

- Справка для транспортировки (выдается за пару дней до вылета в государственной клинике)

- В аэропорту нужно заранее поставить печать на эту справку на ветеринарном контроле (печать действует 5 дней)

- Если рейс через Москву, в аэропорту столицы потребуется пройти ветеринарный контроль и оформить международный сертификат на английском языке

- По прилету в конечный аэропорт пройти по красному коридору и показать там документы на животное.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

ПОЧЕМУ У НАС НЕ СДЕЛАТЬ КАК В ЕВРОПЕ?

- Проблемой ответственного отношения к домашним животным в России занялись не так давно, - отмечает юрист, зоозащитник Светлана Зиберт. - В Европе все это произошло гораздо раньше. В нашей стране сейчас элементарно нет инфраструктуры, которая отвечает за регистрацию питомцев, контролирует владельцев и заводчиков.

Надеемся, что ситуация начнет решаться в самое ближайшее время. Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 декабря этого года предложить варианты изменений в законодательстве, которые помогут сформировать ответственное отношение к животным. Если обозначить главные проблемы, то это неконтролируемое разведение породных животных, что приводит к снижению спроса на питомцев из приюта, отсутствие самих приютов, отсутствие ветеринарных пунктов в отдаленных районах (то есть невозможность стерилизации), самовыгул. Когда решатся эти проблемы, можно будет говорить и об огромных штрафах по примеру европейских стран.

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