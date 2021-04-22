«Сидел у дороги без сил»: истощенного медвежонка нашли сибиряки на трассе Иркутск-Улан-Удэ. Фото: предоставлено питомником К-9

Сибиряки, проезжавшие на машине по трассе Иркутск-Улан-Удэ, обратили внимание на беззащитного маленького медвежонка у дороги. Косолапый явно был истощен, медведицы поблизости не наблюдалось. Топтыгина, явно родившегося в этом году, оставлять одного там было нельзя. Так малыш попал в питомник К-9.

- Медвежонок был очень голоден и обезвожен, - рассказали КП-Иркутск в питомнике. – Ему примерно 2 месяца, по сути, он еще новорожденный.

Сейчас с косолапым все хорошо. Его осмотрели ветеринары. Оказалось, это девочка. Назвали Машей. Опыт общения с медвежатами у сотрудников собачьего питомника есть. Вообще топтыгины здесь – один из первых признаков весны. В прошлом году к дверям иркутского питомника К-9 трех косолапых подбросили в картонной коробке. Еще двух привезли с полигона ТБО – они родились у медведей, живущих там. Проблем с Машенькой пока никаких нет.

- Ест сама, не приходится кормить с бутылочки, как прошлогодних подкидышей, кормим молоком, немного даем яблок, - рассказали ухаживающие за сиротой. - Если кто-то хочет помочь, привозите свежее коровье молоко, сливки, яблоки.

Как отмечают сотрудники приюта, нрав у малышки совсем не ласковый, покорностью она не отличается.

- Чувствуется, что дикий зверь, - делится администратор питомника К-9 Илья Богатиков. – Чуть чего может и лапой стукнуть. Думаю, и укусить сможет. Сейчас разместили ее в гостинице при питомнике, сидит в тепле. Когда не трогаешь – ведет себя спокойно, в недовольстве может и покричать.

На сегодняшний день Маша стал девятым хозяином тайги в приюте. Как отмечают в К-9, в этом году пятерых пестунов отправят в естественную среду обитания. Это малыши, которых выхаживали в прошлом году.

- Трое медведей у нас взрослые – им от 15 до 36 лет, у них в питомнике уже пожизненная прописка, - говорят в К-9. – А молодежь будем выпускать – решаться это будет с охотоведами, сотрудниками нацпарка и других инстанций. В этом году они перезимовали у нас, в спячку впадали, все, как и положено в природе.

Машу, скорей всего, также продержат до следующей осени, чтобы подросла, окрепла, накопила жирок. Узнать, чем помочь питомнику К-9 и какие лакомства привезти Машеньке можно здесь.

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