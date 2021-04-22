«Территория. Иркутск»: В столице Приангарья впервые пройдет фестиваль современного искусства

Фото: Предоставлены пресс-службой фестиваля "Территория"

Фестиваль современного искусства «Территория. Иркутск», призванный содействовать развитию культурной жизни регионов Сибири и Дальнего Востока, впервые пройдет в столице Приангарья.

На сцене Иркутского драматического театра имени Николая Охлопкова свои спектакли покажут ведущие московские коллективы. Также здесь будут представлены спектакли-победители пятого конкурса региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон», который проводится в регионах присутствия золотодобывающей компании «Полюс».

В Иркутск приедут театральные труппы из Якутска и Лесосибирска и Шарыпово Красноярского края.

В шорт-лист помимо Иркутского драмтеатра вошел Черемховский драматический театр имени Гуркина. Кроме того, в 2020 году в рамках юбилейного конкурса впервые были введены специальные призы, которыми отмечены народные театры Приангарья: «Чудак» из Ангарска и «Содружество» из Иркутска.

Фото: Предоставлены пресс-службой фестиваля "Территория"

Иркутский драмтеатр на фестивале представит пластический спектакль без слов по повести Льва Толстого «Холстомер». Это смелый эксперимент охлопковцев, который поставил режиссер-хореограф Сергей Землянский.

Гостей фестиваля будет принимать и иркутский театр «Новая драма», где под руководством главы содружества молодых актеров, режиссера Вадима Карионова, а также еще двух известных московских режиссеров актеры иркутских театров будут читать современные пьесы. Кроме того, в кинотеатре «NewCinema»в рамках проекта TheatreHD состоятся кинопоказы спектаклей легендарного парижского театра «КомедиФрансез».

Все зрелищные мероприятия пройдут с 17 по 23 мая. Фестиваль завершится музыкально-поэтическим вечером «Год без странствий» с участием пианиста-виртуоза, лауреата международных конкурсов Юрия Фаворина и заслуженного артиста России Сергея Чонишвили.

В рамках «Территория. Иркутск» предусмотрена образовательная программа, состоящая из лекций и мастер-классов, которые проведут театральный критик Роман Должанский, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, театральный критик Глеб Ситковский, театровед Анна Степанова, а также драматурги, режиссеры, журналисты, актеры и хореографы.

Фото: Предоставлены пресс-службой фестиваля "Территория"

Плюс ко всему к фестивалю Московский музей современного искусства готовит подарок иркутянам и гостям города. С 18 мая по 18 июля в Иркутском областном художественном музее имени Сукачева будет представлена экспозиция «Личная история», посвященная портретному жанру.

Напомним, что такое масштабное мероприятие проводится ежегодно и является совместным проектом Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория», Московского музея современного искусства и крупнейшей российской золотодобывающей компании «Полюс».