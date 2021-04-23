По факту падения легкомоторного самолета в Иркутской области возбуждено уголовное дело

По факту падения самодельного легкомоторного самолета возбуждено уголовное дело в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту падения легкомоторного самолета в Черемховском районе. По версии следствия, падение произошло из-за нарушений норм безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Сейчас на месте крушения самодельного самолета работают специалисты следственно-оперативной группы. На контроль дело взял заместитель начальника следственного управления. Подробности трагедии предстоит детально изучить.

Как уже сообщала "КП"- Иркутск в Приангарье при падении легкомоторного самолета погибли два человека. Как удалось выяснить корреспондентам "Комсомолки", трагедия произошла в Черемховском районе. Самолет рухнул в поле, в районе села Рысево, которое находится в 8 километрах от районного центра.