Объявлены 10 нерабочих дней. Куда поедут отдыхать жители Иркутска. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Президент Владимир Путин объявил нерабочими дни с 1 по 10 мая. Иркутск узнал об этом решении уже вечером. Времени мало, но решения об отдыхе принимаются незамедлительно. Иначе поздно будет, все разберут. Нынче комфортный отпуск -это невероятный дефицит, круче не бывает. Готовятся к нему загодя. И те, кто собрался в мае на юг страны, уже давно упаковали чемоданы, купили билеты и забронировали гостиницы. А какие варианты у остальных?

На юг попасть очень сложно

Начнем с официальной статистики специалистов по туризму. Итак, тот, кто уже сидит на чемоданах, собрался, в первую очередь, в Крым. И конкретно в Севастополь. Туда едет треть отдыхающих, по данным специализированного портала TVIL.RU . И многие - из Иркутска. На втором месте — Санкт-Петербург. 14.75 % туристов посетят северную столицу на 9 Мая. «Бронзу» в рейтинге самых популярных городов для празднования Дня Победы получит Волгоград — 13.11 %.

Между тем, первая реакция у нормального сибиряка - рвануть на юг. Но увы. Как сообщают наши на этом самом юге, мест уже нет. Ну или почти нет.

- Желающих отдохнуть в Сочи оказалось слишком много, - сообщает последние данные КП- Краснодар. - Напомним, что все в отелях 4 и 5 * уже забронировано. Сейчас туры в основном уходят в частные мини-отели. Предложений по центру и Адлеру не осталось. Раскупают Хосту, Дагомыс, Головинку, Лоо и Красную Поляну. Здесь первыми улетели апартаменты. Такая же ситуация и в Геленджике и Анапе.

А если в столицы?

И Москва, и Санкт-Петербург в состоянии выдержать напор туристов со всей страны. Более того, как раз открылись и новые рейсы. Места в отелях тоже будут, вопрос в каких и какой стоимости. При этом, скажем, туристический Петербург как раз накануне появления отдыхающих предлагает посетить музеи, а в Петергофе наконец включили фонтаны. В то же время специалисты отговаривают от массовых поездок.

На дачу или на турбазу

-Лучше поехать на дачу и подышать свежим воздухом, - считают эксперты.

Скорее всего большинство так и поступит. Спонтанные поездки из Иркутска в Москву и Петербург обойдутся в 25-30 тысяч рублей только на транспорт, а еще - гостиницы. Юг потребует еще больших затрат.

Те же, кто не озадачен урожаем, отправятся на турбазы. Есть байкальский вариант и есть Аршан. Это два основных направления.

- Уже традиционно, как только появляются больше двух дней выходных, иркутяне садятся в машины либо на маршрутки и едут на Малое море, - сказал КП-Иркутск президент Сибирско-Байкальской ассоциации туризма Игорь Коваленко. - И эти майские праздники не исключение. На турбазах уже ждут тех отдыхающих, которые взяли отгулы на работе. А после того, как президент объявил 10 нерабочих дней, все сориентировались. Места еще есть.

Смотрим цены. Номер на двоих на турбазах в районе Сахюрты на неделю с 1 по 8 мая ( скорее всего, в День Победы люди будут уже в городе) обойдется, конечно, по разному. Но средний ценник - от 16 до 35 тысяч. Понятно, что эти гостевые комнаты разберут первыми. Есть варианты и подороже и немного дешевле.

Популярен и отдых на Аршане. В соседнюю Бурятию маршруткой ехать несколько часов, а на своем авто еще быстрее. На популярных сервисах до 95% домиков уже забронировано. Но у каждого есть свои варианты съема жилья у частников в поселке.