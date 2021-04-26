Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев застрял в лифте во время посещения больницы

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев (слева) во время посещения той самой больницы. Фото: инстаграм Игоря Кобзева.

О конфузе, который случился с ним во время очередной рабочей поездки, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сам рассказал на своей страничке в соцсети. Итак, в прошедшие выходные глава области приехал на север региона – в Усть-Илимск. Там Игорь Кобзев вместе с министром здравоохранения Приангарья Яковом Сандаковым отправился осмотреть больницу, в которой и произошел неприятный инцидент.

- Застрял лифт, на котором мы ехали на встречу с врачами, - пишет в посте Игорь Кобзев. - Хорошо, что это произошло, когда внутри не находились пациенты. Это тревожный сигнал.

Сколько времени провел в замкнутом пространстве губернатор и сколько минут потребовалось на то, чтобы возобновить работу лифта, Игорь Кобзев не сообщил. Вместо этого, он сразу дал поручение провести проверку всех лифтов в городе и отработать действия при аварийной остановке. Теперь осмотр ждет не только лифты в больницах, но и в жилых домах.