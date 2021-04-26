Семья пациента избила бригаду медиков скорой помощи в Ангарске

Фельдшер Татьяна Шульга. Фото: личный архив

«Скорее проходите, моего мужа недавно избили, он лежит дома и ему плохо», - с такими словами жительница одного из домов в 84 квартале Ангарска встретила в подъезде бригаду скорой помощи, которую сама же и вызвала. Поднимаясь в квартиру пациента, медики выслушали от супруги пострадавшей рассказ о том, как ее муж должен был ходить на перевязки, но не делал этого. И в итоге почувствовал себя хуже.

- Когда мы зашли, ничего не предвещало беды, пострадавший тихо лежал на диване, - рассказывает корреспонденту "КП"-"Иркутск" фельдшер Татьяна Шульга. – Мой напарник начал составлять анамнез, расспрашивая мужчину о том, какие травмы ему нанесли и что его беспокоит.

В этот момент, к удивлению медиков, от доброжелательности хозяйки квартиры, которая несколько минут назад умоляла их помочь мужу, не осталось и следа.

- Она начала вести себя неадекватно, - продолжает Татьяна. – Причем на пустом месте, никакого конфликта не предшествовало. Сначала выругалась на нас трехэтажным матом, затем начала толкать. Мы решили спасаться бегством, не в драку же нам с ней вступать. Однако на пороге путь перегородил другой мужчина в возрасте. Он стоял с тростью. Скорее всего, это был отец женщины. Дальше - больше. С дивана соскочил сам больной. Он начал на нас замахиваться. Но его опередила жена, которая выбежала в коридор с деревянным подлокотником от дивана и как давай нас бить им. Мне прилетело по плечу. Коллеге повезло меньше. Он получил несколько ударов по спине.

Врачи ждут приезда полиции после нападения. Фото: предоставлено Татьяной Шулгой

В этой потасовке врачам пришлось прикрываться своими медицинскими чемоданчиками. Чудом фельдшеры вырвались и выскочили в подъезд. Уже на улице крикнули водителю быстрее вызывать полицию по рации. Причем вся троица, находившаяся в квартире, бросилась за ними в погоню. По словам Татьяны, пострадавший даже забыл про свои боли. Во дворе нападать на врачей дебоширы не решились. Просто стояли у подъезда и кричали им вслед маты. Тут и полицейские подъехали, которые задержали троицу. Ну а Татьяна с напарником отправилась в больницу, правда, не на работу.

- У нас диагностировали несколько ушибов, - говорит Татьяна Шульга. – Из-за стресса у меня подпрыгнуло давление до 190, а пульс до 120. Из больницы нас все же отпустили, но в ночную смену заступить мы не смогли. Пришлось брать три дня выходных.

Ну а что же дебоширы? Вместо «общения» с врачами им пришлось объясняться перед полицейскими.

- Женщиной, которая накинулась на врачей, оказалась 33-летняя местная жительница, - рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области. – По факту инцидента проводится проверка. Выясняются все подробности.

Кстати, сообщениями о нападениях на врачей скорой помощи в нашем регионе в последние годы уже никого не удивишь. Пожалуй, самая громкая история произошла 1 июня 2016 года в Иркутске. Тогда группа молодых людей перегородила путь карете скорой помощи из-за дорожного конфликта, а затем жестоко избила врачей. Хулиганы ударили ножом в спину врача, а санитару сломали руку. Один из нападавших был приговорен к 6 годам колонии общего режима.

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