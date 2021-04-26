В Иркутском лесничестве возник конфликт после телесюжета о возможной незаконной заготовке дров

Тимур Макаров. Фото: предоставлено автором

В Гороховском участковом лесничестве территориального управления по Иркутскому лесничеству накалилась обстановка. Старший участковый инспектор Михаил Лобанов привел тележурналистов на участок, где, по его мнению, местные жители незаконно рубят сухостой для заготовки дров, и утверждает, что его начальник якобы в курсе всех дел. Руководство, в свою очередь, это опровергает и недоумевает: зачем инспектор показывает территорию, где сам же должен наводить порядок, но его там нет?

С чего все началось

По закону любой желающий может заключить договор на заготовку дров для собственных нужд с территориальным управлением Министерства лесного комплекса.

Копии таких документов, где указаны определенные участки (квартал, выдел), и обнаружил Михаил Лобанов у лесорубов, но дрова заготавливали не в том квартале. А это уже нарушение закона. Об этом участковый инспектор в первую очередь должен был сообщить своему руководству и в полицию и выдать уведомление нарушителю о прибытии в территориальное управление для разбирательства (статья 8.28 КоАП РФ «Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений, или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан»).

Однако вместо этого Михаил Лобанов лишь пригласил журналистов. Возможно, у него есть свой интерес? Может, он сам имеет небольшой прибыльный бизнес по заготовке древесины, иногда с нарушением закона прикрывая односельчан?

Так, 26 декабря 2020 года сотрудники Хомутовского и Гороховского участковых лесничеств в ходе совместного рейда задержали несколько человек, которые без документов заготавливали древесину на тракторе.

Журналисты нашли еще одного, но уже бывшего сотрудника лесничества, который якобы показал переписку с начальником. Правда, переписка была на экране телевизора, очевидно, набранная и оформленная дизайнерами телеканала, а не с телефона. Фразы вырваны из контекста и о чем идет речь, непонятно. Искушенному зрителю, пожалуй, будет нетрудно догадаться о ее неправдоподобности...

Также журналисты съездили по указанному в договоре адресу и заказчика дров там не обнаружили. Но в обязанности сотрудников лесничеств и не входит проверять реального заказчика по месту регистрации его места жительства.

Отстранение начальника после телесюжета

После разгромного сюжета на телевидении начальника территориального управления Министерства лесного комплекса Иркутской области по Иркутскому лесничеству Тимура Макарова незаконно отстраняют от работы. Коллектив лесничества, который ведет борьбу с самовольными порубками, очернен. Сотрудники написали жалобу в Госкомнадзор и прокуратуру.

Территория Иркутского лесничества составляет более 260 тысяч гектаров. На ней находится 14 муниципальных образований, больше 50 сел и деревень и свыше 150 садоводств. Хозяйство большое, уследить за всем сложно, тем более находясь далеко (нынешнее местонахождение рабочих мест сотрудников Территориального управления министерства лесного комплекса по Иркутскому лесничеству находится по адресу: г. Иркутск, ул. Братская, 9).

Кроме того, некоторые статьи в федеральном законе утратили силу, и это позволяет людям делать то, что раньше запрещалось. Например, раздел в договоре купли-продажи о том, что длина заготавливаемой древесины не должна превышать 1,5 метра, теперь имеет лишь рекомендательный характер.

Подготовка к пожароопасному периоду не должна прерываться

Лес - достаточно прибыльный бизнес. Не исключено, что место начальника территориального управления Министерства лесного комплекса Иркутской области по Иркутскому лесничеству кому-то понадобилось.

Дело в том, что с 2020 года арендаторы участков, лесопользователи обязаны сажать деревья взамен вырубленных. Для этого нужно заключать договор с подрядчиками, чьи услуги стоят недешево: один гектар компенсационного лесовосстановления в среднем обходится в 100 тысяч рублей. То есть запланированные 1,5 тысячи га - это 150 миллионов рублей. Проверить и подписать акт приемки выполненных работ - задача начальника лесничества. Неисполненные, некачественные работы не должны приниматься и оплачиваться.

Тимур Макаров подал в суд на телеканал за клевету в свой адрес. В сюжете, по его мнению, ложь выдается за правду, а желаемое за действительное. В лесном хозяйстве он работает уже 30 лет, считает себя ответственным и принципиальным. Тимур уверен, что пока он отстранен на время проверок, работа встанет, а между тем надвигается пожароопасный период, к которому нужно серьезно готовиться.