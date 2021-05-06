Знаменитую троицу Труса, Балбеса и Бывалого Леонид Гайдай придумал на чердаке отцовского дома в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- Нинок, ты послушай, как это смешно! - воскликнул Леонид Гайдай, подбегая к жене и тряся газетой «Правда». - Бежит пес - два метра пленки, за ним Бывалый - три метра, оглядывается - 1,5 метра. Общий план - бегут все…

Кто-то подумал бы: ну улепетывают три браконьера от пса со взрывчаткой, которую сами и бросили, что тут забавного? Но только не Нина Гребешкова, с полуслова понимающая мужа.

- Потрясающе! – ответила актриса благоверному.

Вот именно так, на чердаке старенького деревянного дома в Иркутске и родился сюжет любимой короткометражки «Пес Барбос и необычный кросс», а в ней впервые появилась любимая троица - Трус, Балбес и Бывалый. Немая десятиминутка буквально в один миг прославила Леонида Гайдая, который в свои 37 уже почти потерял надежду стать режиссером. В год 60-летнего юбилея выхода на экраны «Комсомолка» узнала удивительную историю создания шедевра.

Гайдай в 1950-м году. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«За комедию больше не возьмусь!»

- Тот самый деревянный дом, чердак которого так круто перевернул жизнь Леонида Гайдая, до сих пор существует, - улыбается директор музея истории города Иркутска имени А.М. Сибирякова Сергей Дубровин. – Его построил отец Леонида Иововича, там сам Леонид Иовович вырос. И уехав из Иркутска в Москву сначала как студент ВГИКа, потом как режиссер «Мосфильма», конечно, время от времени приезжал навестить мать с отцом.

Но тогда, в декабре 1960-го, Гайдай вернулся в Иркутск не просто в гости. Он «заболел». На тот момент в копилке будущего признанного мастера комедии было всего две заслуживающие внимания режиссерские работы. Первый – «Долгий путь» по рассказам Владимира Короленко. Эту ленту посмотрел знаменитый Михаил Ромм и как итог пригласил Гайдая в собственную мастерскую на «Мосфильме».

- А не снять ли тебе комедию? – предложил Ромм совсем не юному (Гайдаю уже стукнуло 35), но подающему большие надежды коллеге.

И Гайдай снял! В 1958-м он презентовал вторую значимую работу - «Жениха с того света». В картине, к слову, снялся Георгий Вицин – будущий Трус из легендарной троицы, а также Ростислав Плятт. Оба уже были на пике популярности. Вот только это ленту не спасло. Картина высмеивала советских бюрократов, сатира была смешной, едкой и меткой, чиновникам совсем не понравилась. И «Жениха с того света» решили «препарировать». Убрали большинство сцен, все самое интересное. Почикали так, что из 1,5 часов метра осталось только 47 минут. Самого Гайдая этим порезали по живому…

- Я тогда встретил Леню совершенно измотанного и больного… - рассказывал его однокурсник по ВГИКу Иван Фролов. – Он собирался на минеральные воды. На прощание заявил: «За комедию больше не возьмусь!».

В растрепанных чувствах Гайдай вместе с женой, актрисой Ниной Гребешковой (впоследствии исполнила роль супруги Семена Семеныча Горбункова в картине Гайдая «Бриллиантовая рука» - прим. Ред.), приехал в свое место силы - в Иркутск, к родителям.

Леонид Иович (слева) с семьей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Дипломаты смотрели фильм перед переговорами

- Будучи в плохом настроении, он по привычке поднялся на чердак, чтобы посидеть в уединении, и в кипе старых газет вдруг наткнулся на забавный фельетон в газете «Правда»... – рассказывает Сергей Дубровин.

Фельетон так и назывался –«Пес Барбос и необычный кросс», автор - украинский и советский писатель Степан Олейник. Сюжет - точь-в-точь как в короткометражке, а на иллюстрации - нарисованная троица, невероятно похожая на будущих героев Юрия Никулина, Георгия Вицина и Евгения Моргунов!

Сценарий «Пса Барбоса и необычного кросса» Гайдай написал сам, и имена персонажам придумал - Трус, Балбес и Бывалый. Премьера короткометражки состоялась в 1961-м на закрытии Московского кинофестиваля. «Пес Барбос и необычный кросс» стал хитом! Ленту номинировали на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля, крутили во всех кинотеатрах Советского Союза. Более того, пленку купили больше, чем в 100 странах мира! Зрители смеялись до упаду.

- Это немое кино, поэтому его понимали все. Дипломаты в разных странах перед серьезными переговорами включали этот фильм для настроения, чтобы посмеяться и разрядить обстановку, - рассказывает иркутский кинематографист Юрий Яшников, который занимается исследованием биографии знаменитого земляка.

Правда, есть и другая версия рождения шедевра. Более приземленная и банальная. Исследователь иркутской биографии Гайдая Владимир Березин выяснил, что фельетон действительно напечатали в «Правде». Но только вышла газета в свет в апреле 1960-го, то есть попала в руки Гайдая сразу после выхода в печать и едва ли долгие годы пылилась на чердаке, ожидая своего звездного часа. Фельетон про пса Барбоса Леониду показал его отец, первым прочитавший газету (свежую!). А все остальное – красивая легенда и мифотворчество... Да неужели?

Тот самый газетный фельетон - фото опубликовано в книге Владимира Березина "Леонид Гайдай. Иркутские страницы". Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- Подозреваю: эту байку (про чердак – прим. Ред.) все равно «не задушишь, не убьешь», - написал в своей документальной книге «Леонид Гайдай. Иркутские страницы» Владимир Березин. - Должно быть, это все проделки Гайдая...

Но так или иначе карьера Гайдая круто пошла вверх. И в том же 1961-м он выпускает второй хит – «Самогонщиков» с уже известными персонажами Трусом, Балбесом и Бывалым.

- Как я слышал, на «Мосфильме» тогда как раз искали сюжет для антиалкогольной короткометражки, но никак не могли найти, - говорит директор музея истории города Иркутска имени А.М. Сибирякова Сергей Дубровин. - И тут из Иркутска возвращается Гайдай со свежей идеей про «троицу». К слову, с этого момента, предположительно, у него начались недомолвки с актером Евгением Моргуновым - тот, как ходили слухи, сам хотел выступать в роли режиссера антиалкогольного короткометражки, а получилось, что Гайдай взял его на роль актера и объяснял, как играть. Моргунову, считавшему себя более опытным, это было не по душе. Правдива ли эта история, судить не берусь, однако такие разговоры действительно ходили.

Кстати, а автор того самого фельетона про пса Барбоса Степан Олейник приезжал на "Мосфильм" в разгар съемок «Самогонщиков». В своих письмах семье Леонид Гайдай рассказывает, что экранизация писателю понравилась, и он хотел встретиться, чтобы предложить новые сюжеты, но Гайдай с головой ушел в процесс, и с Олейником так и не повидался.

Гонорар за «Кавказскую пленницу» прокутил с друзьями в Иркутске

В Иркутск, даже уже став знаменитым, приезжал при первой возможности. В Сибири как-никак остались мать с отцом. Вообще, он родился в Амурской области, потом с родителями и старшими братом и сестрой переехал сначала в Читу, затем в Иркутск. Здесь пошел в первый класс.

Леню Гайдая в школе, кстати, и после выпуска прекрасно помнили, еще и как! За шалости. То он над дверью кабинета прикрепит банку с водой и - бах! - она падает на голову вошедшему учителю. То схватит скелет в кабинете биологии и разыграет для одноклассников веселую сценку. Педагоги лепили в дневник двойки за поведение, но все равно прощали. Зато как в школьном драмкружке играл, как читал Михаила Зощенко! От его импровизаций зрители рыдали от смеха.

Но на большую сцену Гайдай вышел не скоро: в 1941-м грянула война, и 18-летний Гайдай, едва получив аттестат, решил пойти добровольцем на фронт. Не взяли. Пока ждал призыва, устроился в Иркутский драмтеатр - рабочим сцены. Ставил декорации, открывал и закрывал занавес. В это время в город эвакуировали Московский театр сатиры. Леонид не пропускал ни одной пьесы, выучил все наизусть.

Леонид (слева) с братом Александром перед отъездом в Москву на учебу во ВГИК. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

А в 1942 ушел в армию. Правда, не сразу на фронт, сначала на границу с Монголией - объезжать диких лошадей. Помните, в «Кавказской пленнице» Шурик ехал на низеньком осле, а ноги волочились по земле? Это воспоминание Гайдая о службе на востоке - он был высоким, 180 см, а монгольские лошадки - низкорослыми. С западного фронта разведчик Гайдай вернулся в 1944-м с медалью "За боевые заслуги" и инвалидностью. Подорвался на мине. И прямо на костылях - в Драмтеатр.

Гайдай с однокурсниками возле Иркутского драмтеатра. Фото: предоставлено Иркутский драмтеатром.

«Первая роль Лени в театре была без слов - в спектакле «Госпожа Министерша». Он выходил на сцену с мамой за ручку, был выше мамы на голову, с оттопыренными ушами, в белой рубашке с бантиком и в коротких штанишках», - писал в воспоминаниях актер Иркутского драмтеатра, народный артист РСФСР Виктор Егунов, который вместе с ним учился в студии и играл на сцене. – «Это была самая смешная сцена в спектакле. Слов, которые произносили артисты, из-за смеха зрителей не было слышно, и разгневанный режиссер заменил Леню мальчиком из Дворца пионеров».

Леонид сыграл в Иркутске больше 20 ролей. А в 1949 году поманила Москва и ВГИК. Но даже став знаменитым, иркутских товарищей не забыл. Вот и гонорар в 600 рублей за «Кавказскую пленницу», появившуюся на экранах в 1966 году и все с теми же любимыми Трусом, Балбесом и Бывалым, Гайдай прокутил с друзьями в родном сибирском городке.

- Это были огромные деньги, и мы их попросту растранжирили, - с улыбкой вспоминал Виктор Егунов. - Я зарплату получал 69 рублей. Он ночевал у меня, мы с ним беспробудно пили. Трепались обо всем.

Гайдай с актером Иркутского драмтеатра Егуновым. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

А В ЭТО ВРЕМЯ

В иркутском доме Гайдая живут арендаторы

Корреспонденты «КП» отправились в тот самый иркутский дом Гайдая, на чердаке которого родился «Пес Барбос и необычный кросс».

На вид знаменитое здание, недавно признанное памятником, мало отличается от соседних «деревяшек». Старенькое, выцветшее, на заборе - рекламный баннер, а на калитке - чудом сохранившаяся табличка «Для писем и газет. Получатель - Гайдай И.». Это отец легендарного режиссера, Иов Исидорович. В 1937 году, когда семья переехала с Дальнего Востока в Иркутск, он сам построил этот дом.

Отчий дом Гайдая в Иркутске, где он и придумал знаменитую троицу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сейчас на одной половине живет племянник Леонида Гайдая, а на второй - арендаторы. Родственник на стук не отозвался.

- Нет соседа, в больнице он, - буркнул квартирант, мужчина средних лет, высунув нос из-за калитки с другой стороны дома. - На чердак не пущу - заколочен. И фотографировать дом тоже нельзя. Хозяева не разрешают никому открывать!

Возможно, когда-то дом все-таки станет музеем, а пока иркутские кинематографисты открыли первый в России онлайн-музей, посвященный Леониду Гайдаю. Он сделан в виде игры-теста. За верные ответы посетители получают доступ к мини-роликам с подробностями биографии культового режиссера. Автор проекта - Юрий Яшников, креативный продюсер - Оксана Цепилова.

- Конечно же, мы очень рады, что папу помнят и чтут на его родине. А создание такой интерактивной игры поможет узнать про папу молодому поколению, ведь память - это именно то, что проносят люди и передают из поколения в поколение... Про жизнь замечательной семьи в Глазково, про его веселые школьные годы и тяжелые военные... - так отреагировала на создание музея дочь великого режиссера Оксана Гайдай.

О том, что здесь жил великий режиссер, говорит лишь памятная табличка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КСТАТИ

«Зачем Володька сбрил усы»

Иркутск, кстати, мелькает в фильмах Гайдая. Есть, например, пара неочевидных отсылок к школьным годам.

- Помните сцену из фильма «Бриллиантовая рука», где к Никулину подходит подвыпивший товарищ с вопросом: «Ты зачем усы сбрил, дурик?!», а потом объясняется, мол, спутал его с неким Володей Трынкиным? - говорит директор музея истории города Иркутска имени А.М. Сибирякова Сергей Дубровин. – Трынкин - это не вымышленный персонаж, а школьный друг Гайдая, с которым он потерял связь. Надеялся, вдруг тот услышит свою фамилию в кино и откликнется. Увы...

А в киноленте «Иван Васильевич меняет профессию» прозвучала идея про изобретение прибора, который «полетит со скоростью больше скорости света, и люди проследят историю развития Земли». Так вот, эту мысль озвучивал школьный учитель по физике, - об этом спустя годы вспомнили одноклассники.

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