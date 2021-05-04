«Откопал из снега себя и друга»: двое туристов выжили после схода лавины на горе Мунку-Сардык в Бурятии

Выживших после схода лавины туристов вертолетом эвакуировали в Иркутск. Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС.

«Спасите, на нас сошла лавина!» - вечером 3 мая спасателям поступил тревожный звонок с горы Мунку-Сардык в Бурятии. Двое туристов рассказали, что выжили, а еще троих товарищей засыпало снегом…

Все они - из города Зеленогорск, что в Красноярском крае. Пятеро мужчин, любители экстрима и скалолазания, они приехали на майские праздники специально, чтобы покорить высочайшую вершину Саян.

- Я увлекаюсь альпинизмом, но в такой сложный поход отправился впервые, - рассказывает «КП»- Иркутск» один из чудом спасшихся, 20-летний студент Константин (фамилию парень не называет, так как его семья еще не знает о ЧП. О случившемся он хочет рассказать лично, когда вернется домой - Ред.). - Меня пригласил в поездку отец школьного друга. Он был командиром нашей команды. Все участники – толковые, опытные альпинисты, насколько я знаю, они даже покоряли Эльбрус…

Место, где произошло ЧП. Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС.

По словам Константина, пятерка, как и положено, заранее зарегистрировала маршрут, причем выбрали не основную тропу на Мунку-Сардык, а более сложную, для альпинистов. В Бурятию приехали 1 мая, а 2 мая выдвинулись в поход. Группа успела пройти около половины пути и переночевать в горах.

О том, что на следующий день грянет лавина, туристы, конечно, знать не могли. Предупреждений о непогоде не поступало, а если б и поступило, туристы ушли уже далеко - связь там не ловила. ЧП застало сибиряков на перевале Горелова в 12 километрах от поселка Монды.

- Мы надели «кошки» и стали забираться наверх, - вспоминает Константин. - И вдруг услышали громкий хлопок. Увидели, что на нас спускается снежная глыба… Было очень страшно. Нас накрыло...

Когда парень очнулся, увидел перед собой просвет, и сообразил, что снега над ним не так уж много. Одной рукой, свободной от сугробов, быстро раскопал себя: сначала лицо, чтобы дышать, затем выбрался полностью. Неподалеку кричал его товарищ, тоже попавший в снежный плен.

- Бросился к нему, смотрю: сам он под снегом, а лицо снаружи, живой, дышит! Давай его откапывать, - рассказывает сибиряк. - Кричали, звали остальных, - тишина… Позвонили на номер экстренной службы, на который всегда идет вызов. Это до нас бы спасатели не дозвонились, а мы смогли. Благо, мобильные работали.

После несчастного случая спасшиеся туристы переночевали на Мунку-Сардык, завернувшись в спальники. Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС.

К пострадавшим тут же выдвинулась группа Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Но заночевать сибирякам все-таки пришлось там же, на перевале. Вызволить их оттуда можно было только на вертолете, а на тот момент был уже вечер, темнело, из-за этого эвакуацию пришлось отложить до утра.

Благо, выжившие откопали свои рюкзаки и теплые спальники, уцелели и запасы еды. Парни нашли ровную площадку и устроились на ночлег. Рано утром 4 мая на вертолете их эвакуировали в Иркутск, а оттуда они поездом отправились домой.

Увы, но их товарищей уже нашли погибшими, об этом сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС. Прокуратура и СУ СКР по Бурятии проводят проверки.

Тело одного туриста нашли, еще двоих продолжают искать. Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС.

Из-за чего произошло ЧП, пока точно неизвестно.

- Спасатели предположили, возможно, лавина сошла из-за землетрясения, - говорит Константин.

Действительно, вечером 3 мая как раз очередной раз тряхануло на монгольском озере Хубсугул. В селе Монды, неподалеку от которого и попали в беду туристы, ощущалось 4-5 баллов.

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