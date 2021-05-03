Группа туристов попала под лавину в горах Бурятии

Лавина сошла в горах Бурятии. Фото: архив КП

Пятеро туристов оказались в снежном плену. В горах сошла лавина. Сообщение об этом поступило третьего мая в 19:20 в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу. Кто-то из выживших, вероятно смог дозвониться до спасателей и рассказал, что ЧП случилось на перевале «Горелый» вблизи поселка Монды в Тункинском районе Бурятии. По предварительным данным, двое человек смогли спастись, трое оказались в снежной ловушке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.

- Для оказания помощи из Кырена к месту выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, - сообщили в ведомстве.

Известно, что группа туристов была не зарегистрирована. Кроме того, запланирован вылет борта Ми-8 МЧС России для доставки спасателей из поселка Никола Иркутской области и эвакуации пострадавших из труднодоступной местности.

Уточним, что сошедшая в горах лавина может быть следствием не только погодных условий, но и землетрясения, которое произошло в том районе 3 мая в 16.46 по местному времени. Эпицентр находился в Монголии, озеро Хубсугул. И Монды - ближайший населенный пункт к эпицентру. Сила подземных толчков вблизи поселка составляла 5 баллов. Там же в горах сошла и лавина.

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