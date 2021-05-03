Землетрясение 3 мая 2021 в Иркутске:горожане в очередной раз ощутили толчки

Подземные толчки ощущались в областном центре и Иркутском районе в 16:46 по иркутскому времени. Эпицентр находился на территории Монголии. Предварительно, магнитуда составила 3-4 балла. Об этом сообщают специалисты Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук, эпицентр землетрясения находился в Монголии в районе озера Хубсугул. Энергетический класс - 14,5. Возможная максимальная интенсивность землетрясения в эпицентре - 7,9. Магнитуда - 5,9.