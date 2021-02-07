Иркутск
Еще
Радио
Иркутск
Еще
Радио
Иркутск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Афтершок мощного землетрясения, случившегося 10 декабря, докатился до Иркутска

Эксперт объясняет, что подземные толчки с такой периодичностью - нормальное явление для нашей сейсмичной зоны
Любовь АРБАТСКАЯЛюбовь АРБАТСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
Афтершок мощного землетрясения, случившегося 10 декабря, докатился ночью до Иркутска

Афтершок мощного землетрясения, случившегося 10 декабря, докатился ночью до Иркутска

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Было?»

«Было! Короткий толчок…»

После трех подряд мощных землетрясений самые впечатлительные иркутяне круглые сутки начеку - не качнет ли снова? И вот после полуночи 7 февраля действительно произошел очередной подземный толчок. Не сильный, всего 3 балла, но многие его не пропустили. В Куйтуне сейсмособытие ощущалось силой в 4 балла, в Еланцах - 3-4.Так же, как и Иркутск, тряхнуло Ангарск, Шелехов, Хужир, Тельму, Хомутово, Белореченский и другие поселки поблизости. В соседней Бурятии толчок тоже ощущался.

- Он произошел там же, где был эпицентр землетрясения 10 декабря (Кабанский район Бурятии, дельта реки Селенги - Ред.), скорее всего, это остаточный афтершок, - прокомментировала «КП»-Иркутск директор Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук Елена Кобелева. - Надо сказать, сейсмособытие ночью 7 февраля было очень слабое: 2-3 балла соизмеримы с тем, как по дороге проезжает грузовая машина. Разумеется, в таких случаях ни о каких разрушениях речь не идет.

Эпицентр подземного толчка, случившегося ночью 7 февраля, также находился в Кабанском районе Бурятии. Фото: Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр подземного толчка, случившегося ночью 7 февраля, также находился в Кабанском районе Бурятии. Фото: Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.

Однако тогда, 10 декабря, ранним утром Иркутск тряхануло довольно сильно: толчки мощностью 5-6 баллов разбудили весь город, в квартирах падали вещи с полок, кто-то даже выбегал на улицу. Вводили режим повышенной готовности. Вечером в тот же день качнуло еще раз, силой в 4 балла. А в январе случилось еще одно ощутимое землетрясение, дошедшее до нас аж из Монголии. Неудивительно, что теперь сибиряки замечают даже легкую тряску, которая для нашей сейсмичной местности, по словам экспертов, - нормальное явление.

- Если не считать афтершоки от монгольского землетрясения (а они, к слову, становятся все реже и слабее, постепенно затухают), то у нас обычная ситуация по сейсмособытиям, - успокаивает Елена Кобелева. - В год во всей Байкальской рифтовой зоне регистрируется около 180 подземных толчков, из них примерно 20 ощутимых. Соответственно, в месяц происходит в среднем одно-два таких землетрясения. Вот и сейчас в январе зарегистрировали два толчка, а в феврале - один, то есть пока все в пределах нормы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Причины землетрясений на Байкале и в Монголии назвали ученые-сейсмологи

Ученые из Института земной коры раскрыли информацию о том, в чем причины землетрясений на Байкале и в Монголии (подробности)

Более ста афтершоков зарегистрировали сейсмологи после землетрясения 12 января 2021 в Иркутске

Один из последних иркутяне могли ощутить утром 18 января (подробности)

Сейсмологи назвали районы Иркутска, где опаснее при землетрясении

В одних микрорайонах тряска ощущается сильнее, в других – слабее (подробности)

Землетрясение силой в 6 баллов произошло в Иркутске утром 10 декабря

Землетрясение произошло в Иркутске около 5.44 (подробности)

ЧППроисшествия: ЧП