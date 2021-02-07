Афтершок мощного землетрясения, случившегося 10 декабря, докатился до Иркутска

Афтершок мощного землетрясения, случившегося 10 декабря, докатился ночью до Иркутска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Было?»

«Было! Короткий толчок…»

После трех подряд мощных землетрясений самые впечатлительные иркутяне круглые сутки начеку - не качнет ли снова? И вот после полуночи 7 февраля действительно произошел очередной подземный толчок. Не сильный, всего 3 балла, но многие его не пропустили. В Куйтуне сейсмособытие ощущалось силой в 4 балла, в Еланцах - 3-4.Так же, как и Иркутск, тряхнуло Ангарск, Шелехов, Хужир, Тельму, Хомутово, Белореченский и другие поселки поблизости. В соседней Бурятии толчок тоже ощущался.

- Он произошел там же, где был эпицентр землетрясения 10 декабря (Кабанский район Бурятии, дельта реки Селенги - Ред.), скорее всего, это остаточный афтершок, - прокомментировала «КП»-Иркутск директор Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук Елена Кобелева. - Надо сказать, сейсмособытие ночью 7 февраля было очень слабое: 2-3 балла соизмеримы с тем, как по дороге проезжает грузовая машина. Разумеется, в таких случаях ни о каких разрушениях речь не идет.

Эпицентр подземного толчка, случившегося ночью 7 февраля, также находился в Кабанском районе Бурятии. Фото: Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.

Однако тогда, 10 декабря, ранним утром Иркутск тряхануло довольно сильно: толчки мощностью 5-6 баллов разбудили весь город, в квартирах падали вещи с полок, кто-то даже выбегал на улицу. Вводили режим повышенной готовности. Вечером в тот же день качнуло еще раз, силой в 4 балла. А в январе случилось еще одно ощутимое землетрясение, дошедшее до нас аж из Монголии. Неудивительно, что теперь сибиряки замечают даже легкую тряску, которая для нашей сейсмичной местности, по словам экспертов, - нормальное явление.

- Если не считать афтершоки от монгольского землетрясения (а они, к слову, становятся все реже и слабее, постепенно затухают), то у нас обычная ситуация по сейсмособытиям, - успокаивает Елена Кобелева. - В год во всей Байкальской рифтовой зоне регистрируется около 180 подземных толчков, из них примерно 20 ощутимых. Соответственно, в месяц происходит в среднем одно-два таких землетрясения. Вот и сейчас в январе зарегистрировали два толчка, а в феврале - один, то есть пока все в пределах нормы.

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