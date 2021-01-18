Сотрудники Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук посчитали количество афтершоков после землетрясения 12 января 2021 в Иркутске. Их уже – 104. Последний, который сибиряки могли почувствовать произошел в 05.52 утра 18 января. Его энергетический класс измерен - 11.9. Это небольшой по силе толчок. Прошлое подобное колебание специалисты оценили в 2 балла. Кстати, после него был и еще один менее ощутимый – в 06.01.Эпицентр афтершоков находится все там же – озеро Хубсугул в Монголии. Напомним, на границе с Монголией 12 января зафиксировано сейсмособытие, которое и вызвало землетрясение 12 января 2021 в Иркутске. В эпицентре было 8 баллов. Пока «шло» до Иркутска утихло до 5. Оно стало первым в этом году в нашем регионе, но уже четвертым серьезным за последние полгода. Приангарье трясло 22 сентября, 10 и 17 декабря.Специалисты успокаивают, что такое количество афтершоков – событие не из ряда вон выходящее, такое бывает и, скорее всего, небольшие по силе толчки будет происходить еще какое-то время.Читайте также:Стали известны причины землетрясения у российско-монгольской границы 12 января (подробности)Последствия землетрясения 12 января 2021 в Иркутске: трещины в домах и осыпавшаяся штукатурка (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08