Иркутские сейсмологи утром в воскресенье, 17 января, зафиксировали очередной, уже 99 (!) афтершок монгольского землетрясения, которое произошло в Иркутске 12 января. Как сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, землетрясение произошло в 8.56 по местному времени.Эпицентром подземных толчков вновь стало озеро Хубсугул в Монголии. Энергетический класс землетрясения составил 11,9. В Иркутске и других крупных городах региона интенсивность очередного землетрясения была всего около двух баллов, поэтому жители Приангарья не почувствовали толчков.По словам экспертов, повторные подземные толчки, или как их еще называют, афтершоки, после сильного землетрясения могут продолжаться месяцами и даже годами. А в Монголии, напомним, землетрясение 12 января 2021 года было нетипичным, длиннопериодным – качало дольше, чем обычно.- Это абсолютно нормальное явление. Да, сейчас толчки продолжаются. От них никуда не деться. Но сейчас они стали слабее, да и реже, чем в первый день, - объяснила директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева.Напомним, сильное землетрясение произошло в Иркутской области 12 января 2021 года в 5.34 утра и разбудило жителей региона. Подземные толчки почувствовали в Иркутске, Братске, Тулуне, Тайшете. Землетрясение было достаточно продолжительным по времени, так что иркутяне успели снять на видео, как в их домах качаются люстры и мебель.Сначала жители области подумали, что тряхнуло, как всегда, на Байкале. Однако оказалось, что эпицентр землетрясения 12 января находился в Монголии в районе озера Хубсугул, в 34 километрах от поселка Турт. Интенсивность в эпицентре составила 8,7 баллов. В Иркутской области сила толчков была примерно пять баллов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Повторное землетрясение в Монголии 13 января: на Хубсугуле ломается лед (Подробности)Стали известны причины землетрясения у российско-монгольской границы 12 января (Подробности)Как вести себя при землетрясении: главное, без паники (Подробности)