Очередное землетрясение на границе России и Монголии зафиксировали сейсмологи 13 января. И на этот раз оно сильнее всего на территории России ощущалось на границе, в поселках Монды и Орлик, где интенсивность его была на уровне 5 баллов, примерно как и у города Ханх рядом с монгольским озером Хубсугул.\\"Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали на границе России и Монголии, - так сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). - Подземные толчки были зафиксированы в 14.10 по московскому времени. Эпицентр землетрясения располагался в 269 километрах к юго-западу от Ангарска в Иркутской области.Как выяснили КП-Иркутск, Байкальский филиал Геофизической службы РАН определил координаты проще - это там, где было и раньше, у города Ханх.