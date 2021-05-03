Сейсмолог о землетрясении 3 мая в Иркутске: это очередной афтершок

Землетрясение в Иркутске 3 мая. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутян снова напугали подземные толчки. Причем в этот раз они были продолжительные и сильнее, чем обычно, уверяют пользователи сети. Землетрясение зарегистрировано в 16 часов 46 минут 3 мая по иркутскому времени.

- Я сейчас в полном шоке, встать с кровати не смогла из-за того, что ее раскачивало в разные стороны… Люстра ходуном, шкафы тоже, - делятся своими эмоциями иркутяне в пабликах в оцсетях.

Пошла цепная реакция и все интернет-пространство Приангарья и Бурятии, где тоже почувствовали землетрясение, заполонили фото и видео трясущихся люстр и мебели. Однако специалисты продолжают успокаивать взволнованных жителей региона – сидеть на чемоданах нет надобности, для нашей сейсмоактивной территории такая «подвижность» земли – норма.

- Предварительно, в Иркутске магнитуда составила 4-5 баллов, - рассказала корреспонденту «КП» директор Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук Елена Кобелева, - эти толчки, скорее всего, афтершоки того самого январского землетрясения, пришедшего к нам из Монголии. Магнитуда составила 5,3. В этих толчках нет ничего из ряда вон выходящего.

При этом афтершок дошел сразу до нескольких территорий региона. Тряхануло жителей Ангарского, Усольского, Черемховского, Шелеховского, Братского, Саянского районов. Сильнее досталась Закаменскому, Джидинскому, Кабанскому, Окинскому и Тункинскому районам Бурятии. Там толчки ощущались сильнее, так в поселке Монды, а он ближе всего к эпицентру, зарегистрировали все 5 баллов.

Напомним, первое «монгольское» землетрясение в этом году жители Приангарья почувствовали в январе. Там интенсивность подземных толчков достигла 8 баллов. В Иркутск же волна пришла с показателем в 5 баллов.

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