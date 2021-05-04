Как будет работать общественный транспорт в Иркутске на 9 мая 2021 года: пассажиров станут возить до полночи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как будет работать общественный транспорт в Иркутске на 9 мая 2021 года? Иркутяне могут не волноваться - на праздник успеют попасть все желающие. Специально для этого в центр города, где станут проводиться концерты и другие мероприятия, с 21 часа организуют дополнительные автобусные рейсы. Об этом сообщили в городской администрации.

Итак, к вечеру автобусы начнут собирать пассажиров на дополнительных точках. Где именно?

Маршруты №№ 3, 6, 7к, 23, 28р, 30, 33, 38, 65 – по правой стороне улицы Сурикова (от улицы Ленина в сторону Глазковского моста).

Маршруты №№ 4к, 9, 27, 32 – по правой стороне Нижней Набережной (от улицы Декабрьских событий в сторону остановки «Фортуна»).

Маршруты №№ 4, 12, 16к, 20, 83 – по правой стороне улицы Российская (от улицы Марата до Ленина).

Кроме того, запустят дополнительные троллейбусы № № 3, 4, 5, 7, 8, а также трамваи № № 1, 3, 4, 5 и 6. Трамваи №4 и 5 в праздничный день станут ходить дальше, чем обычно - до железнодорожного вокзала.

Так что, если подгадать время и место, то можно быстро добраться до нужного места. Поэтому о том, как будет работать общественный транспорт в Иркутске на 9 мая 2021 года, сообщается заранее.

Отметим, что в этом году, как и всегда, торжественные мероприятия в честь Дня Победы будут проходить у Вечного огня, у здания правительства в сквере Кирова, на Нижней Набережной, бульваре Гагарина, острове Юность и не только.

И это еще не все особенности того, как будет работать общественный транспорт в Иркутске на 9 мая 2021 года. Вернуться обратно домой тоже не составит труда - пассажиров станут возить допоздна - до 24 часов.

Кроме того, 9 мая в районе сквера Кирова с 7 до 24 часов из-за праздничных гуляний перекроют движение транспорта. Из-за этого на день изменится маршрут автобусов №№ 3,16,20, 23, 38, 67, 80, 6, 14, 28р, 29, 30, 33, 37, 39, 42, 43, 65, 66, 12, 16к, 7к, 90, 74, 8, 28 и 56. Они будут объезжать сквер. Планируя поездки в центр города, стоит это учитывать, чтобы ограничение не застало врасплох.

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