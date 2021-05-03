Репетиция парада Победы в Иркутске 2021: лучшие фото и видео Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

3 мая, в понедельник, на площади графа Сперанского прошла репетиция Парада Победы 2021 в Иркутске. Участвовали в тренировке подразделения минобороны России и силовых структур Иркутского гарнизона. С 18:00 до 21:00 горожане могли наблюдать строевую подготовку военных, показ боевой техники и выступление оркестра.

- В эти дни тренировки к Параду Победы 9 мая проходят по всей стране, репетиции проводятся в силовых ведомствах и учебных заведениях, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области – От нашего ведомства в параде примут участие 55 сотрудников.

В репетиции парада участвовали все силовые структуры иркутского гарнизона Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В связи с тем, что коронавирус и пандемия еще не сдали свои позиции, организаторам парада пришлось отказаться от традиционного шествия войск от танка "Иркутский комсомолец". Есть и другие изменения, которые направлены на то, чтобы не создавать скопление людей.

Строевой шаг на площади графа Сперанского традиционно пройдет под сопровождение оркестра Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В День Победы на площади графа Сперанского не будут устанавливать трибуны и сцену, праздничные концерты проведут на нескольких площадках города, что позволит разграничить потоки людей, - рассказали в администрации Иркутска.

Участниками парада были отрепетированы элементы приветствия, вынос знамен, а также прохождение торжественным маршем Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Салют в 22:00 на Нижней Набережной состоится, однако при этом закроют пешеходный мост за памятником генералу армии Афанасию Белобородову. Зрителей и участников парада Великой Победы просят не забывать о профилактических мерах и соблюдении масочного режима. Жителям города в солидном возрасте посоветовали вовсе в этот день остаться дома и посмотреть Бессмертный полк онлайн, концерты и фильмы по телевизору.

Шествие войск в 2021 году пройдет только на сквере Кирова Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сводные репетиции в центре Иркутска планируется провести еще в среду 5 мая — с 17.00 до 22.00 часов. В пятницу, 7 мая, состоится генеральная репетиция праздничного парада, проезд будет перекрыт с 17.00 до 22.00 часов.

Заключительную тренировку проведут накануне 9 мая на площади графа Сперанского Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Праздничные концерты проведут на нескольких площадках города, что позволит разграничить потоки людей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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