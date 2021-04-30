А где это? 10 крутых мест для фото в Иркутске на майские праздники, о которых вы не знали (например, средневековая лестница)

"Красота в глазах смотрящего". Фото Натальи ДЕРЯБИНОЙ

Насколько хорошо вы знаете Иркутск? Если вам кажется, что вы изведали каждый уголок и в вашем аккаунте в Инстаграм есть фотографии уже всех красивых мест города, скорей всего, это не так. Столица Приангарья – просто кладезь для оригинальных уличных фотосессий. Для Вас - пример 10 оригинальных и малоизвестных мест для съемок в абсолютно разных стилях.

Лестница у пединститута

Интересная и многофункциональная локация для фотосессии – лестница по адресу ул. Нижняя Набережная, 6. Там находится педагогический институт ИГУ. Место просто очаровательное, отлично подходящее для романтических фотосессий. Особенно прекрасными снимки будут во время заката.

Лестница у пединститута. Фото Натальи ДЕРЯБИНОЙ @tasha_artphoto, стиль@lena_kisage

Парк около кинотеатра Баргузин

Если нужны фотографии на фоне природы, то сюда лучше приезжать летом или осенью. Там растут необычные деревья, которые при этом не высокие и очень яркие в осеннее время. Но если хотите получить урбанистические карточки, да еще и в ярких цветах – то вам сюда. Также там есть фонтан – еще один из вариантов для фотосессии. Получается, что именно в этом месте можно сделать фото с фонтаном, снимки на фоне природы и архитектуры.

Парк около кинотеатра Баргузин. Фото Натальи ДЕРЯБИНОЙ

Родник по Плишкинскому тракту

Место прекрасно для фотосессий в любое время года. Много деревьев, интересная деревянная лестница. Он находится в минуте езды (1.5 км) на машине от питомника К-9. В мае там уже возможно цветет черемуха.

Родник по Плишкинскому тракту. Фото Натальи ДЕРЯБИНОЙ

Мост на «Фортуне»

В районе остановки общественного транспорта «ТЦ Фортуна» есть пешеходный мост. На нем в любое время года можно сделать уникальные снимки, главное – ракурс.

Мост на «Фортуне». Фото: архив Юлии Серебренниковой

Ул. Богдана Хмельницкого, 1б

Гранитные стены, гранитные перила…. Какой кадр здесь сделали бы вы?

Ул. Богдана Хмельницкого, 1б. Фото: Анастасии ЛАВРИНОВИЧ, @lavrinovich_ph

Средневековая лестница

Около ресторана на бульваре Гагарина, 11 есть интересная возвышенность с двумя красивыми лестницами. Это место в самом центре города, далеко ехать не придется. Плюс в любое время года там есть тень.

- Там очень эпичные мшистые камни и красивые ступени, - отмечает фотограф Наталья Дерябина.

Средневековая лестница. Фото Натальи ДЕРЯБИНОЙ, @tasha_artphoto

Карла Маркса

Улица Карла Маркса в Иркутске – сама по себе произведение искусства, вставай у большинства из зданий – фон будет. Но в районе здания №37 по данной улице есть интересный двор с кирпичными домами и аркой.

Карла Маркса

Ивату

На территории училища Ивату можно найти интересные места для снимков – необычные здания, арки, любая стена будет отличным фоном.

Елены Сокольниковой фото

Ивату. Фото Елены СОКОЛЬНИКОВОЙ

Арт-завод «Доренберг»

Любая стена этого здания – уникальный фотофон. Да, фотографий, сделанных там, уже не мало. Но каждый видит кадр по разному, двух одинаковых снимков точно не будет.

Арт-завод «Доренберг». Фото: архив Юлии СЕРЕБРЕННИКОВОЙ, @serebrennikova_yuliya

Курорт «Ангара»

Это место широко известно у иркутян, но все привозят оттуда фотографии с белочками, которые там едят орешки с рук. А так пробовали?

Курорт "Ангара". Фото: Анастасии ЛАВРИНОВИЧ, @lavrinovich_ph

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Фотограф Наталья ДЕРЯБИНА:

«Если хотите красивое фото, будьте внимательны к местам, которые вас окружают»

- Часто люди проходят по паркам, улочкам и не замечают их красоты, а ведь ее зачастую можно найти и во дворе своего дома. Я советую всем, кто хочет находить интересные локации все время выходить на улицу, как будто вы приехали в другой город и смотрите на Иркутск как турист. Тогда вы заметите много интересных мест, много цветовых и световых решений.

Берите с собой фотоаппарат и телефон и фотографируйте местечки, которые вам понравились, так как накапливается большее количество информации, вы просто не сможете все держать в памяти. Создайте отдельную папку с локациями и пользуйтесь ей. Когда у вас будет такая база – вы найдете место под любую задумку. Иногда само место может вдохновить на определенную фотосессию.

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