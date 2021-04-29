Пещера «Козий двор» и утес Шаманский: ТОП-5 походов одного дня из Иркутска на майские праздники. Фото: из личного архива Анны СУСЛОВОЙ

После объявления о том, что майские праздника продлятся с 1 по 10 мая, многие задумались, куда же отправиться. Достать в такие короткие сроки билеты на самолет не так-то просто, хотя некоторые иркутяне и решили, что самое время посетить Москву и другую – культурную столицу нашей Родины – Санкт-Петербург, в большинстве своем сибиряки останутся дома. Так чем же заняться на майские праздники? КП-Иркутск рассказывает, какие живописные места региона можно посетить, выделив для этого всего лишь день. И справятся с такими прогулками и подростки, и пенсионеры.

ТОП-5 походов одного дня из Иркутска на майские праздники: скальник «Витязь»

Один из излюбленных маршрутов выходного дня у иркутян. Причины просты – легко добраться, тропа достаточно простая, недолго идти, заблудиться невозможно – волонтеры обозначили тропу вешками, виды шикарные! Здесь скалолазы практикуют свои навыки, но на 30-метровый скальник можно зайти и по тропе, тогда пред вашим взором предстанет вся красоты Сибири – вы как будто воспарите над кронами деревьев и рекой Олха.

Конечно, забывать о безопасности не стоит: на высоте не подходите близко к краю, будучи внизу не пытайтесь взбираться на гору без страховки и каски. У подножия скальника можно и палатку поставить, остаться на пару дней. Кстати, телефоны сотовую связь на «Витязе» ловят с переменным успехом.

КАК ДОБРАТЬСЯ

На личном транспорте. Выезжаете на Култукский тракт, потом в Шелехов и в районе АЗС с правой стороны повернуть налево. Далее по дороге вдоль железнодорожных путей до станции «Орленок».

На электричке. Со станции «Иркутск-Пассажирский» до станции «Орленок». Отправление в 09.33 и 09.57. Стоимость билета менее 80 руб. в одну сторону, в пути пробудете 1.5 часа. Успеете немного пообщаться с друзьями. Обратно садиться в пригородный поезд будете на той же станции с другой стороны. Электрички в обратную сторону подойдут две – на 18.55 и на 20.14. Какую выбрать зависит от того, сколько времени вы захотите провести на самом скальнике. Совет: покупайте сразу билет туда-обратно. Вам и время возвращения подскажут и штрафа за безбилетный проезд не будет.

Вид со скальника «Витязь»

ТОП-5 походов одного дня из Иркутска на майские праздники: пещера «Козий двор»

Пожалуй, наименее известное место для походов одного дня вблизи Иркутска. Находится это чудо природы за городом Усолье-Сибирское, в 6 километрах от поселка Раздолье. Размеры пещеры впечатляют, люди на их фоне ощущаются себя песчинкой.

- Почему «Козий двор» - существует легенда, что на эту возвышенность волки загоняли коз, чтобы те упали и разбились. Добираться пешком до «Козьего двора» придется немного – тропа начинается за поселком и пролегает вдоль реки Китой – места замечательные, оттуда видны снежные шапки Саянских гор, - рассказывает опытная туристка Антонина Гармаева. – Спуск к самой пещере крутоват, но оно того стоит. Очень интересно ее исследовать.

Заблудиться на данном участке трудно, тропа видна. Кстати, если все же возникнет непредвиденная ситуация на протяжении всего пути сотовая связь не обрывается.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Лучше всего ехать на автомобиле. Но можно добраться туда и на маршрутке №193, которая отходит с «Автостанции» Ангарска в 8 утра по средам, пятницам, субботам, воскресеньям. Точнее расписание во время праздников лучше все же уточняйте заранее. Путь от Ангарска до поселка Раздолье займет без четверти два часа. Но сначала иркутянам нужно будет добраться до самого Ангарска. Увы, но автобусы из Иркутска в Ангарск выезжают в 07.00, в пути едут от 45 до 54 минут. То есть времени пересесть на другую маршрутку впритык. Можно, например, воспользоваться сервисами с попутчиками, заказать такси. Или действительно все же ехать на своем автомобиле.

ТОП-5 походов одного дня из Иркутска на майские праздники: незабываемый Порт-Байкал

Просто прогуливаться по берегу Байкала в поселке Листвянка многим уже не так интересно. Но мало кто знает, что из этого пункта «А» на пароме можно добраться до Порта Байкал – невероятно красивого и аутентичного места.

- Там есть изящный деревянный маяк, смотровая площадка, интересная церковь, лечебный родник, музей, - рассказывает турист Антонина Гармаева. – Порт «Байкал» - это конечная станция знаменитой КБЖД, так что тут и по шпалам погулять можно.

КАК ДОБРАТЬСЯ

На личном автомобиле до Листвянки, дальше не пароме. На маршрутке до Листвянки, отправление с автовокзала в Иркутске. Цена проезда на маршрутке в районе 160 рублей, на пароме – менее 100 руб.

ТОП-5 походов одного дня из Иркутска на майские праздники: «33 богатыря» в поселке Шаманка

«33 богатыря» - так называется утес в районе села Шаманка. Название он получил такое из-за количества выступов. Место невероятной красоты. Заранее очистите карту памяти в телефоне, такая величественная природа требует ее запечатлеть, а с самого утеса открывается невероятный вид на реку Иркутск, на само село – крыши деревенских домиков блестят на солнце. Опять же не стоит забывать о безопасности – близко к краю утеса подходить не стоит.

Спуск и подъем немного резкие и крутые, поэтому лучше брать с собой треккинговые палки – помогут удержать равновесие, но одолеть эти участки пути можно и без них. Кроме творения природы в Шаманке есть и творения рук человеческих – подвесной мост. Считается, что он самый длинный в Иркутской области – порядка 244 метров.

Путь по самому утесу не долгий, в этой поездки вам хватит с собой лишь одного перекуса, если, конечно, вы не собираетесь прогуливаться у подножия скал весь день. Тогда запаситесь продуктами, хотя в селе есть магазин.

ТОП-5 походов одного дня из Иркутска на майские праздники: тот самый подвесной мост в Шаманке. Фото из архива Анны СУСЛОВОЙ

КАК ДОБРАТЬСЯ

На личном автомобиле – расстояние от Иркутска до Шаманки всего 53 километра. Ехать нужно будет по Култукскому тракту за Шелехов, Чистые Ключи. Или на общественном транспорте – сначала на маршрутке до соседнего города Шелехова, а оттуда – до села Шаманки. Кстати, многие ездят из Иркутска до Шаманки и на велосипедах.

ТОП-5 походов одного дня из Иркутска на майские праздники: КБЖД

1 мая начнут ходить пригородные поезда по Кругобайкальской железной дороге – памятнику инженерной мысли. Это просто невероятное место на самом берегу Байкала с тоннелями, мостами, акведуками.

- Наиболее интересно будет доехать на электрички до станции «Темная падь» и по лесу дойти – примерно 3.5 километра дойти до поселка Ангасолка на КБЖД, - считает Антонина Гармаева. - Заблудиться в принципе в этом районе трудно – тропа натоптанная.

Во-первых, вы прогуляетесь по лесу, во-вторых, у вас будет время осмотреть один из мостов, погулять по данному участку КБЖД. После на «Мотане» - поезд, который курсирует по КБЖД добраться до порта «Байкал». По пути вы будете проезжать все тоннели, галереи. Оцените масштаб и протяженность КБЖД. В конечном пункте – порт «Байкал» - садитесь на паром в поселок Листвянка – там либо вас встречают на машине, либо добираетесь до областного центра на маршрутке.

Кстати, по КБЖД хотят и специальные туристические поезда, в том числе и ретро-паровозы, которые проезжают всю ж/д дорогу также до – порта «Байкал» за один день, делая несколько остановок. Далее путь такой же – паром в Листвянку, маршрутка. Но стоимость такого похода будет в разы выше.

КАК ДОБРАТЬСЯ

На электричке № 6306 "Иркутск-Сортировочный - Слюдянка 1", время отбытия в 09.33. Узнавайте расписание пригородных поездов накануне поездки, в нем возможны изменения.

НА ЗАМЕТКУ!

В Иркутской области сейчас активны клещи. Обязательно берите с собой защитные спреи, почаще осматривайте друг друга и обязательно застрахуйтесь перед поездкой.

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