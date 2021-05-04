"Психанул": сибиряк спалил 20 гектаров леса, обозлившись на водителей за отказ его подвезти Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Накануне в Усольском районе 18-летний парень поджег сухую траву и спалил около 20 гектаров леса. На место выехали полицейские, нашли четыре точки, откуда начался пожар, а рядом заметили самого поджигателя. Он во всем сознался, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

- Я хотел поехать в село Большая Елань на попутках, останавливал машины, но никто не останавливался, - рассказал поджигатель в отделении полиции. - Я психанул и начал поджигать лес в четырех местах.

Пожар потушили через несколько часов. А на парня составили протокол за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Ему грозит штраф до 2,5 тысяч рублей, а также, если суд подтвердит вину, ему придется возместить ущерб, причиненный природному фонду.

Напомним, с 1 мая в Иркутской области (кроме северных территорий) действует особый противопожарный режим. Это значит, что нельзя разводить костры, жечь мусор или сухую траву, жарить шашлыки.

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