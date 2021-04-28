День работника "Скорой помощи" отмечают медицинские работники Приангарья

Оксана Вельм, главный врач Шелеховской районной больницы

Каждый год весной свой профессиональный праздник отмечают те, от чьей скорости и реакции зависит здоровье миллионов людей по всей стране. 28 апреля - день рождения скорой медицинской помощи в нашей стране.

В преддверии праздника о своей работе, коллегах и медицине рассказывают работники этой благородной профессии.

Константин ГОРБЫЛЕВ, заведующий Шелеховской станцией скорой медицинской помощи.

- Рутинная работа закончилась, когда пришла пандемия. Пришлось действовать быстро и четко. Шелеховская станция скорой помощи справилась с этим испытанием достойно. Работать на передовой борьбы с коронавирусом не отказался никто. На вопрос почему, отвечают: наша работа - спасать.

Оксана ВЕЛЬМ, главный врач Шелеховской районной больницы:

- Взаимодействие врачей скорой медицинской помощи и линейных отделений, приемного отделения, врачей-реаниматологов - это и является основой для спасения жизни пациента.

Медицина нуждается в амбициозных, молодых, энергичных фельдшерах, медсестрах и тем более во врачах. И если уж собрался идти в медицину и в скорую помощь в том числе, то подход должен быть серьезный, нужно понимать, куда ты идешь и чем конкретно хочешь заниматься.

Врачи и фельдшеры скорой ежедневно спасают жизни, -говорят, что это склад характера. Мы не можем без скорой!