Пасхальный кулич в Иркутске обойдется дешевле, чем в Красноярске и Улан-Удэ. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Невиданное дело. За неделю до Пасхи цены на десяток яиц взлетели до 120 рублей за десяток. Потому как горожане накануне праздника покупают этот продукт решетками. И вдруг обвал. Буквально только что цены упали до 80-90 рублей за десяток крупных.

- Яйцо красноярское 2-ой категории - по 7 рублей за штуку,1-ой категории – по 8 рублей, отборные – по 9, - сообщает один магазин. На сайте другого – примерно такие же цены. - Цены на продукты диктует поставщик, - терпеливо объясняют в магазине. – И сейчас у нас самый дешевый десяток яиц стоит от 70 рублей.

За такими переменами пока не успевает даже статистика, где последние цены зафиксировали в аккурат 26 апреля. И там пока зафиксирована цена чуть повыше – на уровне 89 рублей. Снижение стоимости перед самой Пасхой практиковалось и раньше. Просто потому что завозилось «ударное» количество продукта (как в этот раз – и из иркутских фабрик, и из красноярских), и его надо еще успеть продать. А еще вчера от взгляда на полку с товарами буквально оторопь брала. Впрочем, рядовому потребителю от такого изобилия разве хуже?

- Я уже привыкла акции в супермаркетах «ловить», это нормальный выход из положения, - рассуждает иркутянка Наталья Ивашова. – Тем более у всех есть сайт, и там все значится.

А как цены на кулич? Иркутскстат подсчитал расходы на пасхальный стол. - Среди основных ингредиентов для приготовления пасхальных блюд за год повысились цены на сахар и яйца куриные ( больше, чем на треть). Подорожали мука (на 7,3%), сметана (на 0,8%) и масло сливочное (на 0,4%). В тоже время снизились цены на творог жирный (на 2,4%) и молоко (на 1,7%), - отмечают специалисты.

А уже «Комсомольская правда» выяснила, в каком из соседних с нами сибирских городов дороже обычный пасхальный кулич. Конечно, можно его купить и в магазине. Уже продается. Маленький, 80-граммовый, так вообще за 20 рублей, а стандартный, в 250 граммов, стоит около семидесяти рублей. Но куда интереснее сделать самим. Мы взяли традиционный рецепт: молоко - 0,5 л, мука - 1 кг; 6 яиц, 200 г сливочного масла; 300 г сахара. Для простоты мы не стали включать в стоимость изюм (статистика не сравнивает эти цены), сахарную пудру. Это, что называется, на выбор каждого.

Сколько стоит Пасха в городах Сибири.

Как выросли цены на Пасху в Иркутске.

КСТАТИ

Завтра Страстная суббота – последний день Великого поста. Именно завтра, после утреннего богослужения, то есть после 11 утра, и до конца дня в иркутских храмах начнут освящать куличи и яйца. В церквях на Пасху появляются даже те, кто бывает там 1 - 2 раза в год. Великий праздник. Основная масса верующих приходит в храмы ближе к полуночи. В 23.00 вечера субботы начинается торжественная пасхальная служба, а после нее, в полночь - крестный ход, в котором участвуют все пришедшие в храм. Кстати, освятить пасхи и куличи можно и 2 мая, весь день, после службы. А те из них, что продаются в супермаркетах, как правило, уже освящены. Еще во время их готовки на кондитерские фабрики и хлебозаводы приглашают священника.