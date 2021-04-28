График работы больниц и поликлиник в майские праздники в Иркутске:как будут работать лечебные учреждения с 1 по 10 мая в Иркутске. Фото: Александр ГЛУЗ

Длинные выходные принесли с собой и организационные хлопоты. Например, у кого-то на 5 апреля назначена 2 прививка против коронавируса. Как быть? Кто-то уже записался на УЗИ и на прием к узким специалистам. Какой график работы больниц и поликлиник в майские праздники в Иркутске?

- С 1 по 10 мая круглосуточно будет оказываться стационарная, неотложная и экстренная медицинская помощь, - сообщает минздрав.

Это, в принципе, и понятно. Больницы не могут прекращать работу во время праздников и выходных, пациентам, многие из которых в тяжелом состоянии, необходимо оказывать помощь. А что касается остальных?

Для пациентов с коронавирусом продолжат работу кабинеты неотложной медицинской помощи, они работают до 20.00 все дни, кроме 2 и 9 мая. При этом вопросов, куда обратиться, у них быть не должно. Амбулаторные центры диагностики и лечения этого заболевания - в ежедневном режиме. Тем, кто собрался делать прививку, не должны столкнуться с проблемами, потому что пункты вакцинации также будут открыты.

График работы больниц и поликлиник в майские праздники в Иркутске предполагает, что врачи, которые ведут обычный прием в поликлиниках, 3 и 10 мая проведут его в дежурном режиме, то есть с 9 до 15 часов. В том числе в это время можно попасть на консультацию к стоматологу, гинекологу, дерматовенерологу и психиатру. В то же время отмечается, что с 4 по 7 мая в медицинских учреждениях будет достаточно персонала для оказания помощи пациентам по предварительной записи. Так что, если вам уже, заранее, назначена дата необходимого медицинского исследования или посещение узкого специалиста, не переживайте - все состоится.

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