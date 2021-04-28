"Слата" проанализировала стоимость минимальной продуктовой корзины в сети

Фото: ООО Маяк

Розничная сеть «Слата» представляет широкой аудитории объективную информацию о динамике розничных цен в торговой сети – «Индекс цен «Слата» в городах Иркутск, Ангарск, Братск. Публикуемая информация о ценах позволяет при планировании семейных расходов учитывать минимальную стоимость условного (минимального) набора продуктов в магазинах, а также проанализировать тенденции прошедшего квартала.

«Индекс «Слата»* - ежеквартальная информация о динамике цен на условный (минимальный) набор продуктов, рассчитываемый Росстатом, в который входит 33 наименования продуктов питания и средние потребительские цены на товары и услуги по городам Иркутской области. При этом для простоты восприятия за 100% принят показатель Иркстата, а «Индекс «Слата» отображается как доля от 100%.

В среднем, в первом квартале, минимальный набор продуктов в «Слате» по цене был ниже набора Ирксатат на 7%.

Какие продукты показали падение в цене?

В первом квартале подешевело пшено т.к. снижался оптовый закуп за тонну зерна на рынке, соответственно, снижалась и цена в рознице. Так, на конец марта, цена составляла 41,23 руб. за кг или 32,99 руб за 800 гр. в супермаркетах «Слата».

Заметное снижение в цене показал минтай. Введение Китаем ограничений на ввоз минтая вызвало резкое снижение его стоимости, т.к. цены на внутреннем российском рынке зависят от спроса на мороженый минтай со стороны китайской рыбопереработки и спроса на филе минтая в Европе. Цена в сети супермаркетов «Слата» в марте месяце составила: 149 руб. за кг. минтая.

На что сдерживаются цены?

«Несмотря на сложившейся в России недостаток и, как следствие, сдерживание отгрузок от производителей сахара и масла растительного, нам удалось добиться бесперебойного обеспечения покупателей данным товаром. На основании соглашения цена на сахар в супермаркетах «Слата» – 50,59 руб. за кг., на масло подсолнечное рафинированное «Простой выбор» – 105,73 руб. за 0,87 л.», - рассказала руководитель Департамента по связям с общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова.

Также, в сети отметили, что спрос на сахар в 1 кв. 2021 относительно 1 кв. 2020 года вырос на +15%, на масло подсолнечное +21%.

Хлеб и молочка подорожали

В первом квартале 2021 года поставщики повысили стоимость молочных товаров и хлеба в среднем на 3,1%. В сети «Слата» подчеркнули, что повышения цен для конечного покупателя допускается только на основании заявленного повышения от производителей, т.е. процент повышения розничной цены равен проценту повышения, заявленному производителем.

«В свою очередь, сеть снижала цены на ряд молочных товаров за счет акций и управления запасами продукции. К примеру, снижения цены на творог удалось достигнуть по взаимной договоренности с поставщиком «Янта», и на сметану с компанией «Данон», - отметила Яна Абалымова.

Новый ассортимент

С января в сети расширили ассортимент от Собственного производства: добавили пироги с начинкой (с клубникой, с вишней, с брусникой, с курицей и картофелем, с рыбой). В мясном гастрономе можно найти 3 вида фарша и цветные пельмени, в охлажденный отдел введено мясо утки.

Также покупатель может отметить увеличенный ассортимент мясной, овощной и ягодной заморозки. К примеру, пельмени ТМ Gyoza с говядиной и с уткой; смеси «Фасулье», овощи по-азиатски, Сабджи, клюква, брусника, облепиха.

Новинки в макаронных изделиях ТМ Pasta Veneta, в мясной консервации паштеты ТМ «Мясничий» (из баранины с перцем, из оленины с брусникой, сливочное удовольствие), в фруктовой консервации бренд ZUEGG – конфитюры со вкусами инжира, грушы, клубники, малины; в отделе продуктов быстрого приготовления пояявилась тайская лапша «Мама» со вкусом Том Ям и со вкусом морепродуктов и многое другое.

В рамках работы с местными производителями в сети супермаркетов «Слата» на полках появились такие товары, как: молоко, творог, сметана, варенец, йогурты от фермера из Качуга; пельмени, тефтели и котлеты от бренда «Ольхон», сыры от сыроварни «Шиве» из Кемерово, Култукское мороженое CoolTook и др.

*Анализ произведен отделом ценообразования торговой сети «Слата» за три месяца первого квартала с выведением среднего значения в целом по сети. Товары и их вес, участвующие в анализе, строго соответствуют определяемого в соответствии с Приложением 3 к приказу Росстата от 30.12.2014 №733. На разность стоимости одной корзины продуктов в городах Иркутск, Ангарск, Братск влияют: цены закупа одного и того же товара у разных поставщиков, стоимость логистического плеча доставки в каждый город, а также анализ конкурентной среды магазинов.