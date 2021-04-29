Коронавирус в Иркутске, последние новости на 29 апреля: 1180 пациентов лечат в ковидных госпиталях региона Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Иркутске, 29 апреля. В Иркутской области продолжаются заражения новой коронавирусной инфекцией. Темпы заболеваемости снизились до 130 плюс-минус положительных тестов в сутки. Но расслабляться не стоит, помните про социальную дистанцию и масочный режим. Сегодня Оперативный штаб региона сообщает о 134 подтвержденных случаях заражения за 24 часа.

Таким образом, COVID-19 в Приангарья на 29 апреля был выявлен уже 66 204 раз с начала пандемии. Радует, что большинство заболевших уже справились с болезнью, за сутки выздоровление наступило у 140 подцепивших заразу, всего переболели коронавирусом в регионе 64 240.

Коронавирус в Иркутской области. Статистка. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 29 апреля: в больницах больше 1100 пациентов с COVID-19

В ковидных госпиталях Иркутской области 29 апреля врачи продолжают бороться за жизнь и здоровье 1180 пациентов. Есть среди них и тяжелые больные. К несчастью, победить болезнь удается не каждому. Так, за сутки скончались от COVID-19 еще восемь человек.

Всего жертвами пандемии в Приангарье стали 2615 человек: из них 2343 умерли из-за коронавируса, еще 272 зараженных новой коронавирусной инфекцией имели в анамнезе также и другие тяжелые болезни, которые и привели к летальному исходу.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 29 апреля.

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