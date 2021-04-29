Программа мероприятий на майские праздники 1-4 мая в Иркутске: скупые ноты Грига, фото с сачком для бабочек, альтернативные источники энергии

Программа мероприятий на майские праздники 1-4 мая в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году майские праздники совпали с Пасхой. Так что программа досуга будет разнообразной вдвойне. Традиционное шествие рабочих не состоится из-за пандемии коронавируса, профсоюзы перенесли торжество трудящихся на интернет-площадки: проведут флеш-мобы в социальных сетях, челленджы и перекличку на Ютуб-канале Федерации независимых профсоюзов России. А куда сходить в городе в эти дни, подскажет КП-Иркутск. Для Вас - программа мероприятий на майские праздники 1-4 мая в Иркутске.

Программа мероприятий на майские праздники 1-4 мая в Иркутске: экологические выходные в Зоосаде

В мае праздников много. И это не только День Победы и День труда, но и Всемирный день солнца, Всероссийский день посадки леса и День мигрирующих птиц и так далее. Сотрудники зоопарка выбрали три последних для майских праздников.

- Посетителей Зоосада будут ждать тематические квест-викторины, увлекательные мастер-классы, показательные кормления животных и настольные экологические игры, - говорят в зоопарке.

Так, 1 мая с 12.00 до 18.00 можно на кассе взять брошюру с заданиями квест-викторины «Отдыхай, природу сохраняй», в два часа дня поучаствовать в мастер-классе «Первый цветок», а в 16.00 поиграть в «Собираемся в поход». На следующий день с 12 до 18 снова викторина, в два часа показательное кормление енотов-полоскунов, в 16.00 - песцов. 3 мая сотрудники Зоосада предлагают ответить на квест «Животные и солнце», снова с 12.00 до 18.00. Это не означает, что игра идет так долго, это значит, что подключиться к ней можно в любой момент в данный отрезок времени. В понедельник также в планах мастер-класс «Созвездие» и показ альтернативных источников энергии. В четыре часа можно будет наблюдать трапезу верблюда.

Во вторник, 4 мая, в зоопарке пройдет викторина со сладкими призами «Вода». Начало в 14.00. В 15.00 – мастер-класс по изготовлению фильтра для очистки воды, наблюдения за водой в микроскоп. В 16.00 – кормление красноухих черепах.

Программа мероприятий на майские праздники 1-4 мая в Иркутске

Программа мероприятий на майские праздники 1-4 мая в Иркутске: концерт «Страшно смешно»

Саксофонист Андрей Гедеон и органист Дечебал Григоруцэ снова сыграют дуэтом в Органном зале. Концерт называется «Страшно смешно». Играть музыканты будут и веселые и леденящие душу композиции Грига, Россини, Дунаевского, Уэббера и других композиторов.

- Великие классики прошлого создали немало пугающей музыки: будь то апокалиптические сцены из духовных произведений Иоганна Баха или таинственно-жутковатые образы всевозможных гномов, троллей, русалок и лесных царей, столь любимые композиторами-романтиками. Рок-музыка и вовсе немыслима без хоррора! – отмечают в филармонии. - Но нельзя жить в страхе и во все времена лучшим средством его преодоления был смех!

Программа мероприятий на майские праздники 1-4 мая в Иркутске

Программа мероприятий на майские праздники 1-4 мая в Иркутске: Повсюду Благовест звучит

Пасха – главный праздник в христианстве. Это такое время, когда душа верующих поет, хочется делиться радостью. И хорошо делать это получается при помощи радостных песней, поэтому на Пасху в Иркутске вот уже 13 год проходит фестиваль «Повсюду Благовест звучит». Начнется он 4 мая с выступления детских школ, но горожане в этом году могут попасть только на концерт Камерного хора губернаторского симфонического оркестра 5 мая.

- В программе вечера русская духовная музыка, – говорят в Иркутской областной филармонии.

Кроме хора под руководством Елены Бояркиной, на сцену поднимутся Хор Свято-Троицкого кафедрального собора Ангарска, а также Хоровая студия мальчиков и юношей «Байкал-хор» иркутского Дворца творчества.

Программа мероприятий на майские праздники 1-4 мая в Иркутске

Программа мероприятий на майские праздники 1-4 мая в Иркутске: Дорогою добра

Такое название носит еще один Пасхальный фестиваль - театральный фестиваль «Дорогою добра» в Иркутске также проводят уже в 13 раз. Выступают на нем дети. Ребята из разных городов области представляют жюри свои спектакли. Лучшие получают возможность выступить на сцена Иркутского театра кукол.

- В этом году в отборочном туре участвовало 56 спектаклей любительских театров. В программу отобрали 15 детских, подростковых и молодежных спектаклей, - рассказывают организаторы.

Посмотреть их в театре «Аистенок» можно будет 2, 3 и 4 мая. В первый день показы начнутся в 13.00, последний показ – в 18.00. Выступят юные актеры из Иркутска и Ангарска. Третьего числа спектакли начнутся уже с утра с 10.00. Кроме иркутян, свои труды представят артисты из Чунского района. 4 мая выступают иркутяне и усольчане.

Программа мероприятий на майские праздники 1-4 мая в Иркутске

Программа мероприятий на майские праздники 1-4 мая в Иркутске: яйца из фарфора, стекла, дерева…

Выставка декоративно-прикладного искусства «Светлое Христово воскресенье» работает в эти праздничные дни в Галерее сибирского искусства. В экспозиции – пасхальные яйца. Их около 80 - из дерева, металла, фарфора, папье-маше, изготовленные как русскими, так и иностранными мастерами. Самое раннее из них было сделано в 1830-х годах.

- На выставке можно увидеть, в том числе пасхальные яйца, изготовленные Императорским фарфоровым заводом для русских императоров Николая I, Александра II, Александра III, Николая II, императриц Марии Федоровны и Александры Федоровны, великой княгини Ольги Александровны, - отмечают в Иркутском художественном музее.

Программа мероприятий на майские праздники 1-4 мая в Иркутске: Бабочки-красавицы и жуки-гиганты

Весна время, когда просыпаются насекомые. В Усадьбе Сукачева с приходом весны решили организовать необычную выставку. Она получила название «Бабочки-красавицы и жуки-гиганты». В ней собраны около 40 видов насекомых, паукообразных, моллюсков, тропических тараканов.

- В числе наиболее интересных экспонатов - мадагаскарский шипящий таракан, паук-птицеед Птеринохилус, каменный скорпион Хадогенес, который может не есть до 5 лет, огромные бабочки, - говорят организаторы.

Кроме живых экспонатов в Усадьбе можно будет увидеть богатую энтомологическую коллекцию отечественных и тропических бабочек. Иркутяне смогут посмотреть на орудия лова насекомых и даже сфотографироваться с ними.

Программа мероприятий на майские праздники 1-4 мая в Иркутске

Программа мероприятий на майские праздники 1-4 мая в Иркутске: «Теплый Северный Байкал»

Резьба по дереву Владимира Каурцева – члена Союза художников Бурятии, участника всероссийских выставок - представлена в Доме Рогаля на выставке «Теплый Северный Байкал».

- В экспозиции - материалы на исторические и «этнографические» темы — это образы славян, восточных воинов, эвенкийских красавиц, шаманов и сказочных персонажей, - рассказывают в Музее истории города Иркутска. - Мастера вдохновляет удивительная природа Прибайкалья, обитатели тайги и байкальские воды.

Гости выставки смогут увидеть выполненные из дерева уникальные панно, скульптуры, мелкую пластику.

Программа мероприятий на майские праздники 1-4 мая в Иркутске

НА ЗАМЕТКУ!

С 1 мая в южных, западных и центральных районах Приангарья начнется особый противопожарный режим. А это значит разводить костры, например, для приготовления шашлыков нельзя! Это грозит штрафами, а если пикник станет причиной крупного пожара, то и уголовным делом.

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