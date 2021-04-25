1 мая в Иркутске 2021: «Мир! Труд! Май!» кричим онлайн, фейерверк состоится в любую погоду

1 мая в Иркутске 2021: «Мир! Труд! Май» кричим онлайн, фейерверк озарит город в любую погоду Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

1 мая в Иркутске 2021 – как будем отмечать Праздник Весны и Труда в областном центре? Обычно этот день в столице Приангарья начинался с шествия профсоюзных организаций по центру города. Для этого даже перекрывали центральные улицы. А сам митинг рабочих проходил у Дворца спорта «Труд». В этом году, увы, будет не так, изменения в массовые мероприятия внесла пандемия коронавируса. Конечно, касается это и 1 мая в Иркутске 2021. О том, что традиционное празднование отменяется, КП-Иркутск рассказали в союзе «Иркутское областное объединение организаций профсоюзов».

1 мая в Иркутске 2021: «Мир! Труд! Май!» кричим онлайн

Традиционная первомайская акция в 2021 году отменена в связи с эпидемиологической ситуацией, но профсоюзы не отчаиваются. Решили перенести торжество рабочих на интернет-площадки . Стоит ли говорить, что для жителей региона это уже в новинку. Прошлое 1 мая в Иркутске из-за COVID-19 также отмечали онлайн.

- На официальных профсоюзных интернет-ресурсах будут размещены обращения председателя ФНПР Михаила Шмакова и председателя Иркутского Профобъединения Александра Коротких, - сообщает союз «Иркутское областное объединение организаций профсоюзов». - Также пройдут различные флеш-мобы в социальных сетях, челленджы, главная цель которых – привлечь внимание органов власти и работодателей к существующим сегодня проблемам в социально-трудовой сфере.

1 мая в Иркутске 2021: фейерверк при любой погоде

День Весны и Труда Иркутск 1 мая 2021 впервые встретит в статусе «Город трудовой доблести», который областному центру был присвоен в минувшем году. Событие это значимое для всех горожан, поэтому в мэрии решили устроить праздник по этому поводу. 1 мая в Иркутске 2021 организуют фейерверк. Причем отмечается, что он состоится при любой погоде. Время на данный момент неизвестно, но обычно в салют у нас проводят в 22.00. Так что в вечернее время небо над городом озарится яркими красками.

Кроме того, 1 мая в Иркутске 2021 на месте, где появится стела «Город трудовой доблести», напомним, для нее недавно выбрали место – в районе плотины ГЭС, внутри Байкальского кольца – будет заложен камень.

Также 1 мая в Иркутске 2021 пройдет торжественное построение, посвященное 90-летию со дня создания Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища и третьей годовщине городского центра «Патриот».

Таким будет 1 мая в Иркутске 2021. Стоит отметить, что на этой неделе станет известно, какие события состоятся город 9 мая. Пока ясно только, что репетиции Парада Победы в городе проходят, а вот Бессмертный полк уже точно будет в онлайн-формате.

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