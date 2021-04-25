Первая репетиция Парада Победы к 9 мая прошла в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутске полным ходом идет подготовка к Параду 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Накануне состоялась сводная репетиция с участием всех парадных расчетов. Об этом сообщат пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В эти дни тренировки к Параду Победы 9 мая проходят по всей стране, репетиции проводятся в силовых ведомствах и учебных заведениях, - говорят спасатели. – От нашего ведомства в параде примут участие 55 сотрудников.

В Иркутске на сводной репетиции, проходящей на дрифт-площадке, участниками парада были отрепетированы элементы приветствия, вынос знамен, а также прохождение торжественным маршем. Заключительную тренировку проведут накануне 9 мая на площади графа Сперанского.

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