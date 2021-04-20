Салют в Иркутске 1 мая 2021 состоится в любую погоду. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутяне смотрят на пасмурное небо, с которого то и дело сыплет дождь и переживают - не отменят ли салют в Иркутске 1 мая 2021 года? Мало ли, и так бывало. Тем более, что непогода со снегом и ветром грозит затянуться и, по предварительному прогнозу, Первомай не станет исключением. Надеемся на лучшее, но...Однако фейерверк в любом случае порадует жителей города и гостей столицы Приангарья. Он не зависит от погоды, кроме, разве что, шквального ветра. Но ураганы в городе большая редкость. Обычно его запускают с баржи в районе Нижней Набережной, рядом с памятником первопроходцу Якову Похабову.

Точное время салюта в Иркутске пока не называется. Однако по традиции его проводят в 22.00. Исключение только на Новый год. Вряд ли 1 мая 2021 будет иначе и мы увидим красочный фейерверк, который озарит темное небо яркими красками.

1 мая в Иркутске на месте будущей стелы «Город трудовой доблести», в районе плотины ГЭС,будет заложен камень. Также в этот день пройдет торжественное построение, посвященное 90-летию со дня создания Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища и третьей годовщине городского центра «Патриот».

Кстати, в этом году горожан ждут еще несколько праздничных салютов. И практически в одно время. В честь Дня Победы - 9 мая, в честь Дня города - 5 июня.

Этот год особенный по нескольким причинам. Во-первых, конечно же, это год 360-летия Иркутска. Это первый год в его истории в статусе города трудовой доблести. Кроме того, 2021-й объявлен годом массового спорта. И мы уже начали работу по тому, как интегрировать массовый спорт в программу празднования юбилея. Также в этом году 25-летие отмечает Правобережный округ и 80 лет исполняется Октябрьскому округу города.

Праздничные мероприятия, посвященные 360-летию Иркутска, будут проходить в течение всего года.

Салют в Иркутске 1 мая 2021 обещает стать зрелищным событием для горожан.