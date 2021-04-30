Отчим, до смерти забивший 3-летнего ребенка в Иркутской области, отправится в колонию на 17 лет. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Жестокости 24-летнего жителя Нижнеилимского района Алексея Викторова (имя и фамилия изменены) в сентябре 2020 года поражались все местные жители. 7 сентября этот здоровый мужчина безо всякой на то причины, набросился на своего 3-летнего пасынка Колю (имя изменено) и избил его до смерти.

- В тот вечер Алексей пришел домой не в настроении, - после трагедии рассказывала корреспонденту «КП»-«Иркутск» мать Коли Валентина (имя изменено). – На пороге даже целовать меня отказался. Когда он сел на диван, к нему подошел Коля и пожаловался, что у него болит ножка. Я услышала, что Алексей ответил на это ребенку: «Иди, и встань в угол». Я спросила, в чем дело. Мол, что Коля сделал, чтобы с ним так обращались. Но вдруг заплакал младший сын, я побежала на кухню, чтобы принести ему молока.

Дальше произошло самое страшное. Из-за угла кухни, откуда просматривается зал, Валентина увидела, как Коля получает от отчима удар.

- Он стукнул Колю не то ладошкой, не то кулаком в лоб, - говорит Валентина. – Сын упал на попу. Я бросилась на помощь. И в момент, когда я подбежала и попыталась закрыть Колю собой, Алексей пнул ребенка в область груди и живота. Ногой 43 размера!

Мальчика увезли в больницу. Но врачи спасти ему жизнь не смогли. Как позже рассказали следователи, ребенок умер от разрыва печени. Отчима-изверга задержали на следующий день. Оказалось, что он не раз был судим за преступления против собственности и половой свободы личности, за которые сидел в исправительной колонии. Теперь ему предстоит вернуться в места не столь отдаленные. На днях мужчина услышал приговор суда.

- За убийство малолетнего его приговорили к 17 годам лишения свободы, - сообщили в пресс-службах СУ СК России и прокуратуры по Иркутской области. – Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Кроме этого, осужденному назначено 1,5 года ограничения свободы

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